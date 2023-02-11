باريس سان جرمان ينهزم أمام موناكو قبل أيام من مواجهة حاسمة ضد بايرن ميونخ ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا

كرة القدم

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انتصر فريق موناكو السبت على ضيفه باريس سان جرمان بنتيجة 1-3 ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وأحرز القائد وسام بن يدر هدفين وصنع هدفا آخر في الشوط الأول ليقود فريقه للفوز على نظيره الباريسي الذي عانى من غياب كيليان مبابي وليونيل ميسي وماركو فيراتي. وتنتظر سان جرمان مواجهة مرتقبة ضد بايرن ميونيخ الثلاثاء المقبل يرتقب أن يكون ميسي وفيراتي حاضران فيها.

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انهزم فريق باريس سان جرمان للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته السبت أمام مضيفه موناكو 1-3 في الدوري المحلي في آخر تجربة له قبل المواجهة المرتقبة ضد بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وبهذا الانتصار يقفز موناكو إلى المركز الثاني برصيد 47 نقطة متقدما بنقطة واحدة على أولمبيك مرسيليا الذي يحل ضيفا على كليرمو في وقت لاحق من اليوم.

وقال قائد سان جرمان المدافع البرازيلي ماركينيوس "نمر في فترة صعبة للغاية، وبالتالي يتعين علينا أن نتكلم مع بعضنا البعض، تحسين الأمور في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "لقد خرجنا من مسابقة الكأس لكننا لا نزال في صدارة الدوري ونلعب دوري أبطال أوروبا. يتعين علينا ان ننهض من هذه الكبوة بأسرع وقت ممكن وتقديم عروض أفضل".

وبقي سان جرمان في الصدارة برصيد 54 نقطة في حين صعد موناكو إلى مركز الوصافة موقتا بفارق 7 نقاط بانتظار ما ستسفر عنه مباراة مرسيليا الذي يحل ضيفا لاحقا على كليرمون فيران.

ومنذ عودة قطار الدوري مطلع العام الحالي بعد التوقف إثر خلال مونديال قطر، خسر سان جرمان خارج ملعبه في 3 مباريات.

على ملعب "لويس الثاني" خاض فريق العاصمة المباراة في غياب هدافه كيليان مبابي المبتعد عن الملاعب منذ زهاء 3 أسابيع، ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة عضلية، بالإضافة إلى قطب الدفاع الاسباني سيرخيو راموس (شارك في الشوط الثاني) ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، فأشرك مدربه بعض العناصر الشابة ومنها الظهير الأيسر الشاداي بيتشيباو ولاعب الوسط الواعد وارن زائير يامري وتيموثي بيمبيلي.

أطلق فريق الإمارة الرصاصة الأولى عندما استغل الروسي ألكسندر غولوفين الفرصة أمام مرمى فريق العاصمة ليفتتح التسجيل بعد مرور 4 دقائق فقط رافعا رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم.

ثم أضاف الفرنسي الدولي السابق وسام بن يدر الثاني بكرة زاحفة بعيدا عن متناول جانلويجي دوناروما.

وسنحت لموناكو فرص عدة للتسجيل إلا أن مهاجميه أضاعوها الواحدة تلو الأخرى قبل أن يقلص سان جرمان الفارق عبر زائير ايمري الذي تابع كرة من مسافة قريبة داخل الشباك.

لكن دفاع سان جرمان تراخى مجددا لتستقبل شباكه الهدف الثالث من أمضاء بن يدر أيضا.

ورفع بن يدر رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 14 ليتعادل مع مهاجم رينس بالوغان.

وبقيت الأفضلية لموناكو في الشوط الثاني لكن النتيجة بقيت على حالها بفضل تدخلات دوناروما أكثر من مرة علما بأن مباراة الذهاب على ملعب بارك دي برانس انتهت بالتعادل 1-1.

وتنتظر سان جرمان مواجهة مرتقبة ضد بايرن ميونيخ الأسبوع المقبل لكن على الأقل سيلعب بتشكيلة أفضل سيعود إليها ميسي وفيراتي.

فرانس24/ أ ف ب

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