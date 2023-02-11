دوري أبطال أفريقيا: شباب بلوزداد يطيح بالزمالك في عقر داره والرجاء البيضاوي يكتسح فيبرس

كرة القدم

تلقى فريق الزمالك المصري خسارة جسيمة أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري صفر-1 على ملعب القاهرة الدولي الجمعة، في افتتاح منافسات المجموعة "الحديدية" الرابعة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بشكلها الحديث. بينما اكتسح الرجاء البيضاوي المغربي ضيفه الوافد الجديد فيبرس الأوغندي 5-صفر في المجموعة الثالثة.

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في افتتاح منافسات المجموعة "الحديدية" الرابعة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بشكلها الحديث والـ59 منذ إطلاقها، سقط الزمالك المصري أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري صفر-1 على ملعب القاهرة الدولي الجمعة، فيما ضرب الرجاء البيضاوي المغربي بقوة واكتسح ضيفه الوافد الجديد فيبرس الأوغندي 5-صفر في المجموعة الثالثة.

سجل هدف شباب بلوزداد الكاميروني ليونيل وامبا (57 من ركلة جزاء).

وتصدر شباب بلوزداد، بطل الجزائر في المواسم الثلاث الأخيرة والساعي إلى لقب قاري أول في تاريخه، المجموعة برصيد 3 نقاط، بانتظار مواجهة الترجي التونسي والمريخ السوداني السبت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس، فيما يقبع الزمالك في قاع الترتيب.

ويمر الزمالك، بطل الدوري في الموسمين الماضيين، بمرحلة انعدام توازن إثر نتائج متواضعة في الآونة الأخيرة في الدوري إذ حقق فوزا يتيما في مبارياته السبع الأخيرة، وآخرها خسارة مذلة أمام فاركو بثلاثية نظيفة الاثنين الماضي في المرحلة السابعة عشرة ما أدى إلى تراجعه في الترتيب إلى المركز الرابع.

ويتطلع فريق "القلعة البيضاء" إلى لقبه السادس قارياً والأول منذ 2002، ولا سيما أن مسابقة دوري الأبطال ستتحول الى أولوية للفريق بعد توسع الفارق مع خصمه التقليدي الأهلي متصدر الدوري وبالتالي تقلص حظوظه في الاحتفاظ باللقب.

"على الجميع التكاتف"

وكشف مدرب الزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعد اللقاء أن فريقه أدى مباراة جيدة برغم الخسارة، وتابع "تأثرنا سلبا بسبب ما حدث في المواجهات السابقة".

وأردف "ثمة أمور غير طبيعية تحدث في النادي، إذ خسرنا بركلة جزاء لم تكن صحيحة"، مضيفا "الجمهور محق في المطالبة بالانتصارات والألقاب، وعلى الجميع التكاتف".

بدوره، أكد المدرب التونسي لبلوزداد نبيل الكوكي أن فريقه حقق البداية الجيدة والمهمة في افتتاح مشواره القاري، وتابع "شباب بلوزداد لا يخاف، وكان من الممكن تسجيل أكثر من هدف آخر وطموحنا كبير، بينما الزمالك يمر في مرحلة صعبة".

سيطر الزمالك على أغلب فترات الشوط الأول بفضل تحركات الثلاثي التونسي سيف الدين الجزيري واحمد سيد "زيزو" وسيد عبد الله "نيمار"، مقابل سيطرة شباب بلوزداد على وسط الملعب مع تحفظ دفاعي لأصحاب الارض لامتصاص حماس الضيوف.

سدد زيزو من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء علت عارضة مرمى أليكسيس جيندوز (13).

ضغط الزمالك عبر الجناحين بفضل عمر جابر وأحمد أبو الفتوح، وتعددت الركنيات على مرمى جيندوز، وتحمل رباعي الدفاع مختار بلكثير ومعاد حديد والقائد شعيب قداد ويوسف أمين اللواقي عبء الضغط الهجومي للأبيض.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للضيوف إثر لمسة يد من نبيل عماد "دونغا"، انبرى لها وامبا وسددها على يسار محمد عواد محرزا هدف التقدم (57).

ضغط لاعبو الزمالك سعيا لتعديل النتيجة، واخترق زيزو دفاع الضيوف وسدد كرة أبعدها جيندوز إلى ركنية (61)، ورد أكرم يوراس بمراوغة عمر السيسي على حدود منطقة الجزاء وتسديدة قوية مرت بجوار القائم الايسر لمرمى عواد (72)، لينقذ الأخير الضيوف من هدف ثان بتصديه لتسديدة الخالي من الرقابة البديل محمد إسلام بلخير من داخل منطقة الجزاء (80).

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أرسل زيزو عرضية متقنة حولها دونغا رأسية مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى، ورد حسام الدين مريزق من منتصف ملعب الزمالك في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بكرة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

انتصار مغربي عريض

وفي المباراة الثانية على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء وأمام مدرجات خاوية، استعرض الرجاء أمام ضيفه فيبرس الأوغندي واكتسحه بخماسية نظيفة.

ووقع "النسر الأخضر" على انطلاقة أكثر من جيدة، قبل مواجهة صعبة في الجولة الثانية ضد مضيفه سيمبا التنزاني الأسبوع المقبل.

ويبحث الرجاء عن لقبه الرابع في تاريخه في المسابقة القارية الأهم، إذ يعود آخر لقب إلى العام 1999.

ولم يترك فريق المدرب التونسي منذر الكبير أي مجال للمفاجآت، فقد ضغط منذ البداية ضد فريق يشارك للمرة الأولى في المسابقة لا خبرة لديه، وبدا ضعيفا ولا سيما من الناحية الدفاعية، إذ افتتح حمزة خابا التسجيل برأسية من مسافة بعيدة خارج منطقة الجزاء خدع بها الحارس ألفرد موديكيريزا اثر تمريرة طويلة من جمال حركاس (5).

وعزز حركاس النتيجة بعد ست دقائق بمتابعته لكرة مرتدة من القائم إثر خطأ من الحارس الأوغندي وتسديدة من خابا (11).

وواصل الفريق المغربي ضغطه وأهدر لاعبوه فرصا عدة، لكنه أنهى الشوط الأول بهدف ثالث بعد اختراق للجزائري النشيط يسري بورزوق وتمريرة عرضية متقنة تابعها محمد أزريدة في الشباك (38).

وواصل الفريق المضيف أفضليته شبه المطلقة في الشوط الثاني، ولا سيما عبر تحركات الثلاثي حركاس وخابا وبورزوق الذي أضاف الهدف الرابع بتسديدة خادعة إثر تمريرة خابا (59).

واختتم التوغولي روجيه أهولو المهرجان التهديفي بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة إلى يمين الحارس (71).

وفي المجموعة ذاتها يواجه غدا السبت سيمبا التنزاني مضيفه هوريا كوناكري الغيني.

فرانس24/ أ ف ب

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