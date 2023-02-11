ريال مدريد يتوج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على الهلال السعودي

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لحظة احتفال لاعبي ريال مدريد بلقب مونديال الأندية بالرباط في المغرب عقب انتصار فريقهم على الهلال السعودي 2023/02/11

للمرة الخامسة في تاريخه، يتوج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه بنتيجة 5-3 على الهلال السعودي في مباراة مثيرة احتضنها السبت مركب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط . وبهذا الانتصار ينهي النادي الملكي هيمنة أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية على اللقب، إذ لم تخسر في النهائي خلال 19 نسخة من البطولة. وشهدت المباراة عودة بنزيمة إلى التشكيلة الأساسية لريال مدريد بعد غيابه عن مواجهة الأهلي في الدور قبل النهائي ليقود الفريق إلى الانتصار.

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أحرز فريق ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية عقب انتصاره السبت على الهلال السعودي في مباراة احتضنتها العاصمة المغربية الرباط.

وسجل كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، وأضاف الفرنسي كريم بنزيمة العائد من الإصابة أهداف ريال مدريد، في حين سجل للهلال الذي كان يخوض أول نهائي له في هذه المسابقة، المالي موسى ماريغا وأضاف زميله الأرجنتيني لوسيانو فييتو هدفين.

افتتح بطل أوروبا التسجيل بواسطة فينيسيوس في الدقيقة 13، وبعد ذلك بخمس دقائق أضاف بالبيردي الهدف الثاني. لكن موسى ماريغا أعاد الهلال إلى المباراة بعد بداية صعبة بتقليص الفارق في الدقيقة 26.

ووجد الهلال نفسه في موقف صعب عندما اهتزت شباكه مرتين خلال أربع دقائق من الشوط الثاني.

وعزز كريم بنزيمة النتيجة 3-1 في الدقيقة 54 قبل أن يهز بالبيردي الشباك مرة أخرى.

وتدارك الهلال بعد ذلك بخمس دقائق فقلص عن طريق لوسيانو فييتو الفارق.

وأعاد فينيسيوس تفوق ريال مدريد بفارق ثلاثة أهداف في الدقيقة 69 غير أن فييتو سجل هدفه الثاني في المباراة والثالث في البطولة قبل 11 دقيقة من النهاية.

وعاد بنزيمة إلى التشكيلة الأساسية لريال مدريد بعد غيابه عن مواجهة الأهلي في الدور قبل النهائي ليقود الفريق لبداية مثالية.

ومن هجمة سريعة مرر بنزيمة الكرة إلى فينيسيوس ليسدد في مرمى عبد الله المعيوف.

وباغت بطل أوروبا نظيره السعودي بالهدف الثاني عندما أرسل لوكا مودريتش تمريرة عرضية أبعدها دفاع الهلال لكن الكرة تهيأت أمام بالبيردي الذي سددها قوية لتمر من بين قدمي علي البليهي إلى داخل الشباك.

ووضح سيطرة التوتر على أداء الهلال، الذي يشارك في البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا بعد تأجيل ختام النسخة الحالية بسبب كأس العالم، لكن الفريق استعاد الثقة بمرور الوقت.

واعتمد فريق المدرب رامون دياز على الدفاع من أمام منطقة الجزاء والانطلاق في هجمات مرتدة مستغلا سرعة الثنائي ماريجا وسالم الدوسري وتمريرات محمد كنو المتقنة.

واستغل كنو تقدم دفاع ريال مدريد إلى منتصف الملعب ليمرر كرة إلى ماريجا ويضعه في مواجهة الحارس أندريه لونين ليسدد في الشباك.

ومن لعبة مشابهة استلم ماريغا تمريرة من سعود عبد الحميد لكنه سدد الكرة خارج الملعب من مدى قريب في الدقيقة 37.

وسدد لوكا مودريتش كرة قوية أبعدها المعيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع لترتد الهجمة لصالح الهلال.

وحاول الدوسري مراوغة أنطونيو روديجر لكنه سقط بعد تدخل من المدافع الألماني غير أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وكان ريال مدريد تخطى الأهلي المصري وفاز عليه 4-1 في نصف النهائي، في حين حقق الهلال مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على فلامنغو البرازيلي 3-2 ليبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه ويصبح ثالث ناد آسيوي يحقق هذا الإنجاز بعد كاشيما انتلرز الياباني عام 2016 والعين الإماراتي عام 2018.

فرانس 24 / أ ف ب / رويترز

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