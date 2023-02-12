دوري أبطال أفريقيا: الترجي يهزم المريخ السوداني وشبيبة القبائل ينتزع نقطة ثمينة من بترو الأنغولي

كرة القدم

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في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، قاد السبت الجزائري محمد الأمين توغاي فريقه الترجي التونسي إلى فوز مهم على ضيفه المريخ السوداني 1-صفر ضمن جولات المجموعة الرابعة. ليتصدر بذلك الترجي تساويا مع شباب بلوزداد الجزائري المجموعة، بينما بقي الزمالك والمريخ بلا رصيد. وفي مباريات المجموعة الأولى، تعادل شبيبة القبائل الجزائري خارج أرضه مع بترو أتلتيكو الأنغولي وانتزع بذلك نقطة ثمينة منه في عقر داره.

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على ملعب "حمادي العقربي" في مدينة رادس التونسية، قاد السبت الجزائري محمد الأمين توغاي فريقه الترجي التونسي إلى فوز بشق الأنفس على حساب ضيفه المريخ السوداني 1-صفر، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي شهدت تعادل شبيبة القبائل الجزائري خارج أرضه مع بترو أتلتيكو الأنغولي.

في المباراة الأولى، عانى فريق "باب سويقة" الأمرين لتخطي ضيفه المريخ السوداني بهدف جاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ضمن منافسات المجموعة الرابعة "الحديدية".

وكان شباب بلوزداد الجزائري قد افتتح مواجهات المجموعة ذاتها بالفوز على مضيفه الزمالك المصري بهدف من دون مقابل. وتصدر الترجي بالتساوي مع بلوزداد، بينما بقي الزمالك والمريخ بلا رصيد.

وسيطر الترجي الساعي إلى لقبه الخامس في المسابقة، على المجريات في شوطي اللقاء ولا سيما الثاني حيث افتقدت تشكيلة المدرب نبيل معلول إلى اللاعب صاحب اللمسة الأخيرة، وسط التكتل الدفاعي للفريق السوداني الذي اعتمد على المرتدات السريعة عبر الثلاثي البرازيلي باولو سيرجيو وماثيوزينيو وأليكس سيلفا والكولومبي برايان أنغولو.

وشدد التوانسة ضغطهم في الشوط الثاني، إذ لاحت فرص خطرة للفريق عبر أنيس البدري ورياض بن عياد وقائد الوسط الدولي محمد علي بن رمضان، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أرسل رياض بوشنيبة كرة طويلة إلى منطقة جزاء المريخ حولها ياسين مرياح برأسه أمام المرمى فخرج الحارس السوداني محمد مصطفى لقطعها أمام محمد علي بن حمودة فأخطأها لتتهيأ أمام توغاي الذي أودعها الشباك وسط فرحة هستيرية لجماهير الترجي.

شبيبة القبائل وبترو أتلتيكو الأنغولي

وحصد شبيبة القبائل الجزائري نقطة مهمة من أرض مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي إثر تعادلهما سلبا في لواندا ضمن المجموعة الأولى.

وتحمل دفاع الجزائري عبء سيطرة أصحاب الضيافة ولا سيما المهاجم البرازيلي تياغو أزولاو هداف الموسم الماضي، حيث صد الحارس القبائلي عبد الرحمن مجادل تسديدة البرازيلي من مسافة قريبة بإنجاز (38).

وكاد الشبيبة يخطف الفوز عبر المرتدات السريعة حين انفرد الهادي مواقي لكنه فشل في خداع الحارس الأنغولي هوغو ماركوس (67).

وتضم المجموعة أيضا الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب الذي سيواجه فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية في الثالث من آذار/مارس المقبل.

وفي بريتوريا، حقق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي فوزا صعبا على ضيفه الهلال السوداني 1-صفر ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عبر كاسيوس ميلولا بتسديدة قوية من مسافة قريبة إثر كرة مرتدة من الحارس السوداني علي بوعشرين في الدقيقة 25.

وتابع الفريق السوداني المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد المدافع الطيب عبد الرازق لنيله الإنذار الثاني (86).

وتأجلت مباراة الأهلي المصري وكوتون سبور الكاميروني إلى الثالث من الشهر المقبل بسبب انشغال وصيف الموسم الماضي بخوض كأس العالم للأندية في المغرب.

وفي المجموعة الثالثة، فاز حوريا كوناكري الغيني على ضيفه سيمبا التنزاني 1-صفر على ملعب "لانسانا كونتي". ويدين الفريق الغيني بفوزه على مهاجمه السنغالي بابي ندياي صاحب هدف المباراة الوحيد (18)، كما أهدر السنغالي ركلة جزاء في الدقيقة 72.

وصعد حوريا إلى المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف الرجاء البيضاوي المغربي الذي اكتسح فايبرز الأوغندي أمس الجمعة 5-صفر في الدار البيضاء.

فرانس24/ أ ف ب

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