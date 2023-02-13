دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان المثقل بالإصابات وأزمة نتائج في تحد صعب أمام بايرن ميونيخ

كرة القدم

بانتظار باريس سان جرمان الثلاثاء مواجهة صعبة أمام بايرن ميونيخ الألماني في افتتاح ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويلعب النادي الباريسي هذه المقابلة مثقلا بالإصابات وأزمة نتائج خاصة بعد خروجه المبكر من مسابقة كأس فرنسا على يد مطارده بالدوري مرسيليا وانهزامه في البطولة أمام موناكو. وجراء ذلك، يخوض باريس سان جرمان هذه المقابلة تحت ضغط كبير لا سيما مدربه كرسيتوفر غالتييه.

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يواجه باريس سان جرمان الثلاثاء في تحد صعب بايرن ميونيخ الألماني بافتتاح ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويخوض النادي الباريسي هذه المواجهة مثقلا بالإصابات وأزمة نتائج.

ودأب سان جرمان على اللعب وجها لوجه مع بايرن ميونيخ في السنوات الأخيرة بالمسابقة القارية العريقة، فحسم البافاري نهائي عام 2020 بهدف وحيد في البطولة المجمعة في البرتغال بسبب تداعيات فيروس كورونا، وثأر فريق العاصمة في الموسم التالي مجردا بايرن من لقبه في ربع النهائي.

وإذا كان النادي الباريسي في قمة مستواه في مواجهاته الأخيرة للنادي البافاري، فإنه ليس كذلك في مواجهة الغد التي يدخلها تحت ضغط كبير وتحديدا مدربه كريستوف غالتييه بسبب العروض والنتائج المخيبة، بالإضافة إلى الشك الذي يحوم حول مشاركة نجميه كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

مني فريق العاصمة بخسارتين متتاليتين، الأولى أمام غريمه مرسيليا 1-2 أخرجته من ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، والثانية أمام موناكو 1-3 في الدوري سمحت للفريق المتوسطي بتقليص الفارق إلى خمس نقاط بينهما.

تعاقد سان جرمان مع غالتييه من أجل تحقيق ما فشل فيه جميع أسلافه وهو الهدف الرئيس لملاكه القطريين منذ استحواذهم عام 2011، آخرهم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، خصوصا بعد إقناع النجم مبابي بتمديد عقده بدلا من الانضمام إلى ريال مدريد.

وخرج سان جرمان من ثمن النهائي الموسم الماضي على يد ريال مدريد، وذلك للمرة الرابعة في المواسم الستة الأخيرة (خرج على يد ريال في عام 2018 أيضا وأمام برشلونة في 2017 ومانشستر يونايتد الإنكليزي عام 2019).

لعنة الإصابات

في السنوات الماضية، تعرض الفريق لإصابات في لحظات غير مناسبة، حيث أصيب نجمه البرازيلي بكسر في مشط القدم قبل مواجهة ريال مدريد في 2018، واستبعد من مواجهتي ثمن النهائي ضد مانشستر يونايتد في العام التالي، والأمر ذاته حصل معه في الموسم الماضي إيابا ضد العملاق الملكي.

ولازم "نحس" الإصابات باريس سان جرمان هذا الموسم وهذه المرة مبابي وميسي.

غير أن اسم مبابي أُدرج في وقت لاحق بتشكيلة سان جرمان لمواجهة بايرن الثلاثاء، إلى جانب ميسي أيضا.

ويغيب مبابي عن الملاعب منذ أسبوعين بسبب إصابة في الفخذ، وحدد ناديه مدة ابتعاده بثلاثة أسابيع، لكنه عاد الأحد لخوض تدريبات جماعية وفردية حسب وسائل أعلام محلية وشارك في تدريبات صباح الإثنين، فيما تعرض ميسي إلى الإصابة في الفخذ في المباراة ضد مرسيليا، وغاب عن مواجهة موناكو.

ويمني غالتييه باستعادة فريقه لأوج عطائه الذي ظهر به في بداية الموسم حيث تصدر مجموعته في المسابقة القارية وابتعد بفارق مريح عن مطارديه في الدوري، قبل أن يتراجع المستوى عقب عودة نجومه من مونديال قطر حيث خسر أربع مرات في 10 مباريات في مختلف المسابقات.

واعترف غالتييه بأن حال فريقه لم يكن أفضل ضد موناكو، مما أثار رد فعل غاضب من الجماهير التي كشفت عن لافتات مع رسائل للفريق مثل "استيقظ".

وأعرب غالتييه عن قلقه من أداء فريقه في الآونة الأخيرة بقوله: "أنا قلق بطبيعة الحال، لدينا برنامج مضغوط وتشكيلة تضم العديد من الإصابات. أتفهم غضب أنصار النادي، فهي منطقية، لكن في هذه الظروف في الاتحاد قوة".

المهمة الصعبة

لكن مهمة غالتييه ورجاله لن تكون سهلة أمام فريق بافاري استعاد توازنه بثلاثة انتصارات مدوية علة مضيفيه ماينتس 4-صفر في مسابقة الكأس وفولفسبورغ 4-2 وضيفه بوخوم 3-صفر في البوندسليغا.

ورغم ذلك، أبدى مدربه يوليان ناغلسمان قلقه بشأن أداء فريقه ضد بوخوم، وقال "كانت هناك حركة قليلة جدا، إذا لعبنا بهذه الطريقة الثلاثاء، فلن نذهب إلى أبعد من ذلك (ثمن نهائي دوري الأبطال)".

وحذر ناغلسمان تشكيلته الأساسية بأن "المستوى تحسن فقط بعد الدقيقة 60 (عندما) أجرى تبديلات. علينا أن نتحسن قبل يوم الثلاثاء".

ويدرك ناغلسمان جيدا نجاحه المحلي لن يشفع له في البقاء على رأس الإدارة الفنية للنادي البافاري الذي يجعل مسؤولوه المسابقة القارية العريقة على رأس أولوياتهم تماما مثل نظرائهم في سان جرمان.

أقيل الكرواتي نيكو كوفاتش رغم تتويجه بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) عام 2019، وحتى المتخصص الأوروبي الشهير الإيطالي كارلو أنشيلوتي أقيل بعد أن خسر خارج أرضه أمام باريس سان جرمان صفر-3 في عام 2017 في دور المجموعات.

وإضافة لمقابلة ميلان ضد توتنهام، يستكمل دور الذهاب الأربعاء بلقاءي بوروسيا دورتموند الألماني مع تشلسي الإنكليزي، وكلوب بروج البلجيكي مع بنفيكا البرتغالي، على أن يختتم الأسبوع المقبل حيث يلتقي أينتراخت فرانكفورت الألماني مع نابولي الإيطالي، وليفربول الإنكليزي الوصيف مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الثلاثاء، وإنتر ميلان الإيطالي مع بورتو البرتغالي، ولايبزيغ الألماني مع مانشستر سيتي الإنكليزي الأربعاء.

فرانس24/ أ ف ب

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