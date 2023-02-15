دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يسقط في عقر داره أمام بايرن ميونيخ بهدف وحيد

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اللاعب الفرنسي في صفوف بايرن ميونيخ كينغسلي كومان يحتفل بهدفه في مرمى باريس سان جرمان في دوري أبطال الدوري الأوروبي في 14 فبراير/شباط 2023 بباريس.

سقط فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان الثلاثاء أمام خصمه بايرن ميونيخ الألماني، في افتتاح ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بهدف وحيد بتوقيع لاعبه السابق كينغسلي كومان. ولعب النادي الباريسي مثقلا بالإصابات وبخاصة بعد خروجه المبكر من مسابقة كأس فرنسا. وباتت مهمة سان جرمان صعبة في مباراة العودة التي ستقام على ملعب بايرن ميونيخ ووسط جمهوره ما يضع النادي الباريسي في وضعية صعبة لتحقيق حلمه الأسمى والمتمثل بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

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وضع باريس سان جرمان الفرنسي نفسه في وضعية صعبة لتحقيق حلمه الأسمى والمتمثل بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بسقوطه على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1 في ذهاب ثمن نهائي البطولة الثلاثاء، فيما هزم ميلان الايطالي ضيفه توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف.

وتلقى سان جرمان الخسارة الثالثة تواليًا في مختلف المسابقات في مدى 6 أيام، للمرة الأولى منذ 2020.

وسجل لاعب سان جرمان السابق كينغلسي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53. وكان اللاعب ذاته وقف حائلا دون تتويج فريق العاصمة الفرنسية باللقب القاري، عندما سجل هدف المباراة الوحيد أيضًا في نهائي عام 2020.

وتقام مباراة الإياب في ميونيخ في الثامن من آذار/مارس.

خاض سان جرمان مواجهته ضد منافسه البافاري على وقع خسارتين تواليًا، الأولى أمام غريمه التقليدي مرسيليا في ثمن نهائي مسابقة الكأس منتصف الأسبوع الماضي 1-2، ثم أمام موناكو 1-3 في الدوري المحلي قبل أيام.

بدأ نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي المباراة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد تعافيه من إصابة في الفخذ الأيسر تعرض لها ضد مونبلييه في الدوري في الأول من شباط/فبراير الحالي، وكان فريقه أعلن حينها غيابه عن هذه المباراة وتحديدًا لفترة 3 أسابيع.

ومنح مدرب باريس سان جرمان كريستوف غالتييه الفرصة للشاب وارن زائير ايمري (16 عاما و343 يومًا) للعب أساسيًا بعد أن أبلى بلاء حسنًا في الآونة الأخيرة. وأصبح ايمري بالتالي أصغر لاعب على الاطلاق يخوض مباراة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

وقال السويسري يان سومر حارس بايرن "علينا أن نقدم مباراة مماثلة في ميونيخ، ولكن لن تكون نزهة. سيطرنا على المباراة تمامًا في الشوط الأول ولم نفسح لهم المساحات. قاموا بتغييرات في الثاني ما منحهم الدينامية وحصلوا على فرص للتسجيل".

"سنذهب للفوز والتأهل"

أما مبابي فأكد "أعتقد أنه علينا أن ننتظر حتى النهاية. لا نملك الأفضلية، لكننا رأينا أننا كنا قادرين على وضعهم في مواقف صعبة. الآن نحن بحاجة إلى أن يتمتع جميع لاعبينا بصحة جيدة وسنذهب إلى هناك للفوز والتأهل".

وعن عودته إلى الملاعب قال "كان الأمر معقدًا، ولم يكن من الممكن التنبؤ به، ولم يكن من المفترض أن ألعب ولكني أردت ذلك، لمساعدة زملائي، لجلب الطاقة.. ليس هذا ما أريده، أريد اللعب دائمًا، لكن في بعض الأحيان يجب أن تكون راضيًا عما يمكننا القيام به".

اعتمد فريق العاصمة الفرنسية على الهجمات المرتدة وعلى الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، لكن من دون فعالية كبيرة، وبالتالي لم يجرب سومر إطلاقا.

وسنحت أخطر فرصة لبايرن عندما وصلت الكرة على مشارف المنطقة أمام يوزوا كيميش، فسيطر عليها قبل أن يطلقها قوية ارتمى عليها الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما (43).

تبديل صائب

وأجرى مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان تغييرًا بين الشوطين، فأشرك الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيس بدلا من البرتغالي جواو كانسيلو، فكان خياره في مكانه، لأنه كان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها كومان هدف السبق بتسديدة على الطاير منخفضة خاطفة خدعت دوناروما (53).

وجاءت اللحظة المنتظرة من قبل أنصار سان جرمان لدى دخول مبابي وسط التصفيق الكثيف في الدقيقة 57، وأنقذ دوناروما مرماه من هدف أكيد للاعب سابق في سان جرمان وهو تشوبو موتينغ عندما أبعد بأطراف أصابعه كرته الأكروباتية الركنية (62).

ونجح مبابي في استثمار كرة عرضية بعد مجهود فردي رائع للظهير الأيسر البرتغالي نونو منديش ووضعها داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف لتسلل صاحب التمريرة الحاسمة (82). ثم تدخل أحد مدافعي بايرن لتشتيت كرة خطرة لميسي (85).

وفي أواخر المباراة طرد الحكم ظهير بايرن بنجامان بافار، ليغيب عن مباراة الإياب.

فرانس24/ أ ف ب

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