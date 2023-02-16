دوري أبطال أفريقيا: قمة مغاربية بين الوداد وشبيبة القبائل والأهلي يواجه الهلال في صراع وادي النيل

الكرة الأفريقية

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يستهل الوداد البيضاوي المغربي الجمعة حملة الدفاع عن لقبه القاري من ميدان شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. فيما يبدأ وصيفه الأهلي المصري مشوراه من أم درمان في مواجهة صعبة أمام الهلال السوداني. وفي "مجموعة الموت"، يبحث الزمالك عن التعويض عندما يحل ضيفا على المريخ السوداني، بينما يصطدم الترجي التونسي بجاره شباب بلوزداد الجزائري.

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سيحاول الوداد المغربي تجاوز خيبته في مونديال الأندية عندما يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه القاري، عندما يحل ضيفا ثقيلا على شبيبة القبائل الجمعة على ملعب "5 جويلية" في العاصمة الجزائر، ضمن المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وودع الوداد مونديال الأندية على أرضه مبكرا، بعدما أقصي على يد الهلال السعودي بركلات الترجيح في ربع النهائي.

وتحيط الانتقادات بمدربه التونسي المهدي النفطي، إذ سيكون مطالبا بالفوز بعد سلسلة نتائج لا ترضي طموحات "شعب الحمراء".

ويأمل النفطي أن يكون عناصره في أوج العطاء وخصوصا القائد يحيى جبران والظهير يحيى عطية الله بعد تناقض مستواهما بين مونديال قطر حين ساهما بوصول منتخب "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي، ثم تراجعا في مونديال الأندية، كما يعوّل على صلابة خط الدفاع الذي استقبل هدفا واحدا في آخر ثماني مباريات.

وسيفتقد الوداد إلى مدافعه الجزائري الحسين بن عيادة بسبب الإصابة، وثمة شكوك حيال مشاركة الجناح زهير المترجي للسبب ذاته.

من ناحيته، يتطلع "الكناري" إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للنيل من ضيفه القوي، بعدما عاد بتعادل سلبي ثمين من أرض مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي في الجولة الأولى، بينما تأجلت مواجهة الوداد مع فيتا كلوب الكونغولي الذي يلتقي الأحد مع بترو أتلتيكو.

فك العقدة الزرقاء

ويستهل الأهلي وصيف النسخة الأخيرة مشوراه بمواجهة الهلال السبت على ملعب "الجوهرة الزرقاء" ضمن منافسات المجموعة الثانية في مباراة تقام بدون جماهير بسبب قرار الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) "لعدم استيفاء مرافق الملعب شروط استقبال المشجعين".

وغاب الأهلي عن الجولة الأولى إذ كان مقررا أن يستضيف كوتون سبور الكاميروني، لارتباطه بمونديال الأندية وحل الأهلي فيها رابعا.

ولن تكون مهمة الأهلي سهلة، إذ إنه لم يستطع الفوز على مضيفه في خمس مواجهات سابقة، فتعادلا أربع مرات وفاز الهلال في واحدة.

في المقابل يسعى الهلال إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام صنداونز الجنوب أفريقي (صفر-1)، بفوز يعيده إلى المنافسة على صدارة المجموعة والتأهل إلى ربع النهائي.

لقاء الجريحين

وفي "مجموعة الموت"، ثمة لقاء دربي "سوداني-مصري" آخر، إذ يبحث الزمالك عن التعويض عندما يحل ضيفا على المريخ، بينما يصطدم الترجي التونسي بجاره شباب بلوزداد الجزائري.

وفي مواجهة الجريحين، يحل الزمالك ضيفا على المريخ الجمعة في ملعب "شهداء بنينا" في مدينة بنغازي الليبية المعتمد أرضا للفريق السوداني.

وكان الزمالك والمريخ قد خسرا لقاءهما الافتتاحي بنتيجة واحدة صفر- واحد، الأول على أرضه أمام شباب بلوزداد الجزائري، والثاني أمام مضيفه الترجي التونسي.

وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في مسابقات الأندية الأفريقية.

وفي "دربي" مغاربي، يستضيف بلوزداد على ملعب "5 جويلية" الترجي. واعتبر مدرب الأخير نبيل معلول أن فريقه يركز كثيرا على مواجهة شباب بلوزداد، ووصفها بـ"الصعبة جدا"، معتبرا أن "المجموعة صعبة وستكون مفتوحة والفريق الذي يجيد تحقيق الفوز خارج أرضه ستكون له أفضلية".

ويأمل بلوزداد مواصلة نتائجه الجيدة محليا وقاريا، والظفر بالنقاط الثلاث بالاعتماد على تشكيلته القوية بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي.

الرجاء لتأكيد بدايته القوية

بعد ظهوره القوي في الجولة الأولى، عندما اكتسح فايبرز الأوغندي بخماسية نظيفة، يسعى الرجاء البيضاوي المغربي إلى مواصلة انطلاقته القوية على الرغم من مهمته الصعبة أمام مضيفه سيمبا التنزاني في دار السلام ضمن المجموعة الثالثة.

ويعاني "النسر الأخضر" صعوبات كبيرة، أولها الرحلة الشاقة للفريق إلى تنزانيا والطيران لساعات طويلة، وصولا إلى افتقاد المدرب التونسي منذر الكبير لعناصر عدة، إضافة إلى الطقس الحار جدا.

وحسب الإعلام التنزاني، فإن رئيسة البلاد سامية صولحو حسن، قررت تحفيز النادي ماديا وخصصت مكافأة كبيرة نظير تحقيق الفوز على الرجاء والذهاب بعيدا في المسابقة.

فرانس24/ أ ف ب

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