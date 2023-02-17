كونسورتيوم قطري بقيادة نجل رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم يقدم عرضا لشراء نادي مانشستر يونايتد

أصدر كونسورتيوم قطري بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي ونجل رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، الجمعة بيانا قال فيه إنه قدم عرضا للاستحواذ الكامل على نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم. ويعتبر مصرف قطر الإسلامي من أكبر البنوك في الإمارة الخليجية، والمساهم الأكبر فيه هو صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، صاحب شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تستحوذ على نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

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أعلن كونسورتيوم بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي ونجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، أنه قدم عرضا للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم.

وأوضح بيان الجمعة أن "الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يؤكد أنه قدم عرضا للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم بنسبة 100%"، دون تقديم أي تفاصيل عن المبلغ المقترح، والذي لا يمكن أن يصل إلى مبلغ قياسي قدره 6 مليارات يورو، وفقا لوسائل الإعلام. وأضاف أن "العرض يهدف إلى إعادة النادي إلى مجده السابق داخل وخارج الملعب - وقبل كل شيء - يهدف إلى إعادة الجماهير إلى قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم".

يعتبر مصرف قطر الإسلامي من أكبر البنوك في قطر، والمساهم الأكبر فيه هو صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، صاحب شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تستحوذ على نادي باريس سان جرمان الفرنسي. أما الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني (42 عاما) فهو مشجع لمانشستر يونايتد منذ الطفولة.

ومع ذلك، من المتوقع أن تكون هناك عروض أخرى لشراء النادي، إذ كان الملياردير البريطاني جيم راتكليف ومجموعته البتروكيماوية "إينيوس" التي تمتلك بالفعل ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري، قد أبديا اهتمامهما علنا بشراء النادي الإنكليزي. لكن الصحافة الإنكليزية اعتبرت أنه سيتم أيضا تقديم عرض بقيادة مستثمرين سعوديين.

فرانس24/ أ ف ب

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