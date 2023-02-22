دوري أبطال أوروبا: "ريمونتادا" قاسية لريال مدريد في معقل ليفربول ونابولي يتجه نحو إنجاز تاريخي

الكرة الأوروبية

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فاز ريال مدريد بقيادة فينيسيوس جونيور على ليفربول في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023.

فاز ريال مدريد الإسباني الثلاثاء، بقيادة البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة على نادي ليفربول الإنكليزي ليقلبا تأخره بهدفين إلى فوز 5-2. من جهته خطا نابولي الإيطالي خطوة كبيرة نحو إنجاز تاريخي بفوزه على مضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 2-صفر في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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أمام مضيفه ووصيفه ليفربول الإنكليزي، قاد البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة "ريمونتادا" فريقهما ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وقلبا تأخره بهدفين إلى فوز 5-2، فيما خطا نابولي الإيطالي خطوة كبيرة نحو إنجاز تاريخي بفوزه على مضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 2-صفر في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

على "أنفليد"، تقدم ليفربول بهدفي الأوروغوياني داروين نونييس (4) والمصري محمد صلاح (14)، ليرد ريال بخماسية تناوب عليها فينيسيوس (21 و36) ومواطنه إيدر ميليتاو (47) وبنزيمة (55 و67) الذي أهدى الفوز إلى أسطورة النادي الراحل أمانسيو أمارو الذي توفي عن 83 عاما.

وقال لقناة "موفيستار" الإسبانية "إنها أمسية مهمة جداً بالنسبة لنا، أريد أن أهدي هذا الفوز إلى رئيسنا الفخري أمانسيو"، مضيفا "هذا الانتصار له، مع الشخصية والأهداف. نريد الفوز بدوري الأبطال".

وتابع "لقد كانت مباراة جميلة للجميع لأننا بدأنا بشكل سيء بعض الشيء. نعرف أن ليفربول مع جماهيره تعرض لضغط كبير، لكن بعد 15، 20 دقيقة شاهدنا ريال مدريد".

ويذكر أن مباراة الإياب تقام في "سانتياغو برنابيو" في 15 آذار/مارس المقبل.

وفشل ليفربول في الثأر من خسارته أمام النادي الملكي بهدف فينيسيوس جونيور في نهائي المسابقة القارية الأم في باريس في أيار/مايو الماضي.

في بداية صاعقة، سجل ليفربول هدف السبق بعد تمريرة عرضية من صلاح على الجهة اليمنى تابعها نونييس الذي كسر مصيدة التسلل، بكعب قدمه اليمنى في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (4).

صلاح يتفوق على جيرارد ويعادل دروغبا

ولم ينتظر ليفربول أكثر من 10 دقائق لهز شباك مضيفه للمرة الثانية بعد خطأ فادح من كورتوا الذي حاول إبعاد كرة وصلته من داني كارفاخال، إلا أنه تعثر أمام صلاح الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى (14)، في ثامن أهدافه هذا الموسم في المسابقة.

وبات صلاح بهدفه الـ42، أفضل مسجل قاريا بقميص ليفربول متجاوزا لاعب الوسط ستيفن جيرارد (41)، كما تساوى مع العاجي ديدييه دروغبا كأفضل مسجل أفريقي في دوري الأبطال مع 44 هدفا لكل منهما.

وقلص فينيسيوس النتيجة بعد تبادل للكرة مع بنزيمة على الجهة اليسرى ليسدد من داخل منطقة الجزاء أرضية زاحفة بمواجهة 3 مدافعين (21).

ورد الحارس البرازيلي أليسون بيكر التحية لنظيره كورتوا بعدما ارتكب بدوره خطأ فادحاً عندما حاول تشتيت كرة أعادها إليه جو غوميز، إلا أنها اصطدمت بفينيسيوس المتابع لتهز الشباك (36).

وفي بداية الشوط الثاني، تقدم ريال للمرة الأولى برأسية ميليتاو بعد ركلة حرة من الكرواتي لوكا مودريتش (47)، قبل أن يضيف بنزيمة الرابع بعد تسديدة اصطدمت بغوميز وخدعت الحارس (55) ثم الخامس بعدما تلاعب بالدفاع وسدد في الشباك (67).

وبات ريال ثاني فريق يسجل 5 أهداف في مرمى ليفربول في مباراة واحدة في تاريخ المسابقات الأوروبية، بعد أياكس أمستردام الهولندي في كانون الأوّل/ديسمبر 1966 في الكأس الأندية الاوروبية البطلة (5-1)، حسب "أوبتا" للإحصاءات.

نابولي على مشارف الإنجاز

وفي ألمانيا، بات نابولي على مشارف إنجاز التأهل إلى ربع النهائي لأول مرة بفوزه في معقل أينتراخت فرانكفورت 2-صفر.

وكالعادة، كان النيجيري فيكتور أوسيمهن والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا "كفارا" مفتاح فوز نابولي، بعدما سجل الأول هدف التقدم (40) ومرر الثاني كرة هدف التعزيز بطريقة رائعة لجوفاني دي لورنتسو (65)، في لقاء أكمله صاحب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد هدافه الفرنسي راندال كولو موانيه (58).

وبهذا الفوز المريح على أرض الفريق الألماني الذي يخوض المسابقة القارية الأم للمرة الأولى نتيجة تتويجه بطلا لـ"يوروبا ليغ"، قطع متصدر الدوري الإيطالي الذي أضاع أيضا ركلة جزاء في الشوط الأول عبر "كفارا"، أكثر من نصف الطريق نحو تخطي ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه.

ويعود فريق المدرب لوتشانو سباليتي إلى ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في 15 آذار/مارس من أجل حسم بطاقته إلى ربع النهائي في موسم قاري استثنائي للنادي الجنوبي الذي خرج في صدارة مجموعته بانتصارات كاسحة على ليفربول الإنكليزي (4-1) وأياكس الهولندي (4-1 و6-1) ورينجرز الإسكتلندي (3-صفر و3-صفر).

وبعد بداية لصالح أصحاب الأرض، دخل نابولي في الأجواء وهدد مرمى كيفن تراب في أكثر من مناسبة حتى حصل على فرصة ذهبية للتقدم في الدقيقة 36 من ركلة جزاء انتزعها أوسيمهن من البرتغالي أريليو بوتا، لكن تراب تألق في وجه "كفارا" وحرم الجورجي من هدفه الثاني عشر في جميع المسابقات هذا الموسم.

لكن نابولي عوض هذه الفرصة سريعا عبر أوسيمهن الذي وصلته الكرة من لوسانو إثر هجمة مرتدة سريعة (40)، رافعا رصيده إلى 20 هدفا في 24 مباراة خاضها هذا الموسم الذي غاب فيه لفترة بسبب الإصابة.

وفي الشوط الثاني، بدا المضيف الألماني عاجزا عن العودة إلى اللقاء وتهديد مرمى أليكس ميريت، تاركا المجال أمام نابولي لتهديده بالتسجيل في مناسبات عدة لكن تراب حرم فريق سباليتي من تعزيز تقدمه.

وتعقدت مهمة أينتراخت فرانكفورت أكثر فأكثر بطرد هدافه الفرنسي راندال كولو موانيه بسبب تدخل قاس على الكاميروني أندري زامبو أنغيسا (58)، ما مهد الطريق أمام نابولي لإضافة الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع لـ"كفارا" وتمريرة بالكعب إلى دي لورنستو الذي أطلق الكرة أرضية من مشارف المنطقة إلى الزاوية اليمنى (65).

فرانس24/ أ ف ب

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