أوروبا ليغ: سبورتينغ لشبونة-أرسنال وروما-ريال سوسييداد أبرز مواجهتين بالدور ثمن النهائي

كرة القدم

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صامويل موتوسامي، لاعب إف سي نانت، يرمي الكرة خلال المباراة ضد يوفنتوس تورينو، في الدوري الأوروبي، في 23 فبراير 2023.

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم والتي أجريت الجمعة في نيون السويسرية عن مبارزتين ساخنتين، تجمع الأولى بين سبورتينغ لشبونة البرتغالي وأرسنال الإنكليزي والثانية بين نادي روما الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني.

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أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم التي أجريت في مدينة نيون السويسرية الجمعة عن تحديات مقبولة للأندية الكبرى، وكانت موجهة من حيث تجنب أن يلتقي فريقان من نفس البلد، مع وضعها الفرق المتأهلة من الملحق الفاصل الذي اختتم الخميس، بمواجهة الفرق المتأهلة مباشرة الى ثمن النهائي بعدما أنهت مجموعاتها في الصدارة.

وفيما يلتقي أرسنال الانكليزي مع فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، يواجه مواطنه مانشستر يونايتد الذي استعاد شيئا من بريق الماضي بقيادة مدربه الهولندي إريك تن هاغ بتجاوزه برشلونة الإسباني 2-1 الخميس في إياب الملحق بعد التعادل ذهابا 2-2 في "كامب نو"، ريال بيتيس الإسباني.

وبعد بداية صعبة مع تن هاغ، عادت الحياة إلى يونايتد الذي يقاتل على أربع جبهات، ويخوض الأحد نهائي كأس الرابطة ضد نيوكاسل. ويعود اللقب الأخير ليونايتد في كافة المسابقات الى عام 2017 حين توج بطلا للدوري الأوروبي بالذات.

ويمر طموح يوفنتوس الإيطالي بإحراز اللقب الذي بات على الأرجح طريقه الوحيد للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، بفرايبورغ الألماني الذي يتواجد في ثمن النهائي للمرة الأولى خلافا لمنافسه الإيطالي الفائز بلقب المسابقة القارية ثلاث مرات تحت مسماها القديم كأس الاتحاد الأوروبي. وتأهل يوفنتوس الى ثمن النهائي بعد فوزه الكاسح الخميس على مضيفه نانت الفرنسي بثلاثية نظيفة سجلها الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وبالنسبة للمتخصص بالمسابقة إشبيلية، الفائز بلقبها ست مرات في إنجاز قياسي، فيصطدم بفنربهتشه التركي، فيما يلعب روما مع ريال سوسييداد الإسباني في اختبار صعب جدا على رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ضد ثالث ترتيب "لا ليغا".

ويتجدد الموعد بين مفاجأة الدوري الألماني لهذا الموسم أونيون برلين وأونيون سان جيلواز البلجيكي بعدما تواجها أيضا في دور المجموعات.

أونيون برلين الألماني - أونيون سان جيلواز البلجيكي

يوفنتوس الإيطالي - فرايبورغ الألماني

سبورتينغ البرتغالي - أرسنال الإنكليزي

باير ليفركوزن الألماني - فيرينتسفاروش المجري

إشبيلية الإسباني - فنربهتشه التركي

مانشستر يونايتد الإنكليزي - ريال بيتيس الإسباني

شاختار دانييتسك الاوكراني - فينورد الهولندي

روما الإيطالي - ريال سوسييداد الإسباني

ستقام مباريات الذهاب في 9 مارس/آذار والعودة في 16 من الشهر ذاته.

فرانس24/ أ ف ب

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