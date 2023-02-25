دوري أبطال أفريقيا: فوز صعب للوداد المغربي.. والمريخ والهلال يسعدان الجماهير السودانية

حقق الوداد المغربي حامل اللقب فوزا صعبا على ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 1-صفر الجمعة، في افتتاح الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. بينما خلط قطبا السودان أوراق مجموعتيهما، بعدما تغلب المريخ على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري 1-صفر، والهلال على مضيفه كوتون سبور الكاميروني 2-1.

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تغلب الوداد المغربي حامل اللقب على ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 1-صفر الجمعة، في مستهل الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي شهدت فوزين مثيرين للهلال والمريخ السودانيين.

وعلى ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء وأمام نحو 40 ألف متفرج، عانى الوداد الرياضي الأمرين، قبل أن يتغلب على ضيفه بترو أتلتيكو بهدف نظيف حمل توقيع لاعب الوسط الدولي يحيى جبران من ركلة جزاء (32).

ولا يقدم "وداد الأمة" العروض المنتظرة، ما زاد الضغوط على مدربه التونسي مهدي النفطي.

وقد حاصرت المدرب الانتقادات بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم للأندية على يد الهلال السعودي بركلات الترجيح، ثم افتتاح المشوار القاري بهزيمة أمام المضيف شبيبة القبائل الجزائري بهدف نظيف.

وقال قائد الفريق يحيى جبران بعد اللقاء "كان لا بد من الفوز وحصد النقاط الثلاث، أولا لمراضاة الجمهور الكبير الذي يستحق الأفضل، وتاليا لتصحيح المسار".

وبات رصيد الوداد ثلاث نقاط في المركز الثالث في المجموعة مع مباراة مؤجلة ضد فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية الأسبوع المقبل، وبقي بترو أتليتكو في الصدارة موقتا بأربع نقاط، أمام شبيبة القبائل الثاني بأربع نقاط أيضا.

المريخ يخلط الأوراق في المجموعة العربية

وعلى ملعب "شهداء بنينا" في مدينة بنغازي، تغلب المريخ السوداني على شباب بلوزداد الجزائري، بهدف وحيد سجله البرازيلي باولو سيرجيو من ركلة جزاء (31)، ليرفع الفريق السوداني رصيده إلى 4 نقاط ليتموقع في المركز الثاني مؤقتا في المجموعة الرابعة "العربية"، بانتظار مواجهة الترجي التونسي (6 نقاط) وضيفه الزمالك المصري (نقطة) غدا السبت، فيما تراجع بلوزداد إلى المركز الثالث (3 نقاط).

وهذا الفوز هو الأول للمريخ في المسابقة القارية منذ حزيران/يونيو 2017 بإجمالي 14 مباراة، عندما تغلب على فيروفياريو الموزمبيقي.

وتشنجت أجواء المباراة حيث حصلت مشادة بين اللاعبين، وسط اعتراض عارم لمدرب بلوزداد التونسي نبيل الكوكي.

الهلال يعود بالفوز من الكاميرون

وفي غاروا، قلب الهلال السوداني تأخره أمام مضيفه كوتون سبور الكاميروني بهدف في الشوط الأول إلى فوز 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ورفع الفريق السوداني رصيده إلى 6 نقاط من ثلاث مباريات، ليتساوى مع المتصدر ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي الذي يواجه غدا السبت مضيفه الأهلي المصري في لقاء قمة، فيما يتذيل كوتون سبور الترتيب بلا رصيد.

ويملك الأهلي وكوتون سبور مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، نظرا لمشاركة الفريق المصري في كأس العالم للأندية في المغرب.

واستفاد الهلال من معنوياته المرتفعة بعدما تغلب على الأهلي المصري في الجولة السابقة، ليحقق فوزه الثاني تواليا.

وتمكن الفريق المضيف من تسجيل إصابة السبق عبر باشينت واسو من تسديدة أرضية خدعت الحارس علي أبو عشرين، إثر تمريرة من بينية من دجاوال كايبا (43).

واحتاج الفريق السوداني إلى ست دقائق فقط من انطلاقة الشوط الثاني ليدرك التعادل من ركلة حرة مباشرة سددها ماكابي ليليبو من الكونغو الديمقراطية مقوّسة بطريقة رائعة على غرار هدفه في شباك الأهلي الأسبوع الماضي (51).

وبعد ست دقائق أيضا، منح اللاعب نفسه التقدم للهلال إثر تسديدة "على الطائر" من مشارف منطقة جزاء كوتون سبور ارتطمت ببطن العارضة إلى الشباك من فوق الحارس مامادو ساليو (57).

فرانس24/ أ ف ب

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