الدوري الفرنسي: باريس سان جرمان يثأر لنفسه ويسحق غريمه مرسيليا بثلاثية نظيفة

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نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، في 17 كانون الاول/ديسمبر 2022 في الدوحة

لم تف مباراة باريس سان جرمان متصدر الترتيب ووصيفه أولمبيك مرسيليا بوعدها وكانت ذات اتجاه واحد مساء الأحد. فيما قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه إلى الثأر من مضيفه وغريمه مرسيليا بتسجيله ثنائية في الفوز 3-صفر على ملعب "فيلودروم" بمرسيليا.

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في مباراة ذات اتجاه واحد الأحد، سحق باريس سان جرمان غريمه أولمبيك مرسيليا بثلاثية نظيفة ليبتعد أكثر في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل كيليان مبابي هدفين في الدقيقتين 25 و55 رافعا رصيده إلى 200 هدف بألوان باريس سان جرمان وعادل الرقم القياسي في عدد الأهداف في تاريخ النادي الذي كان بحوزة مهاجم فالنسيا الحالي الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني (2013-2020).

كما صنع مبابي الذي انفرد بصدارة لائحة الهدافين هذا الموسم برصيد 17 هدفا، الهدف الثاني لفريقه والذي سجله الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي (29)، علما أن "البرغوث" صنع هدفي كيليان.

وهكذا، ضرب باريس سان جرمان عصفورين بحجر واحد، وذلك برده الاعتبار بعد خسارته أمام مرسيليا 1-2 على الملعب ذاته في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية وبالتالي خروجه منها، ثم وسع الفارق بينه وبين الفريق المتوسطي إلى ثماني نقاط (60 مقابل 52).

هذا، وخاض النادي الباريسي المباراة في غياب الثلاثي البرازيلي نيمار والمغربي أشرف حكيمي والبرتغالي ريناتو ساشيز بسبب الإصابة.

فرانس24/أ ف ب

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