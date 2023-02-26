دوري أبطال أفريقيا: الترجي والرجاء يقتربان من بلوغ ربع النهائي وتعثر جديد للأهلي

كرة القدم

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عجز الأهلي المصري عن تحقيق فوزه الأول في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بتعادله مع صنداونز الجنوب الأفريقي 2-2، 25 شباط/ فبراير 2023.

اقترب الترجي التونسي والرجاء المغربي من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعدما حققا الفوز الثالث على التوالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات السبت. فيما اكتفى الأهلي المصري بتعادل مخيب أمام صنداونز الجنوب أفريقي 2-2 في القاهرة.

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فاز الترجي التونسي على ضيفه الزمالك المصري 2-صفر والرجاء البيضاوي المغربي على ضيفه حوريا الغيني بالنتيجة ذاتها السبت في الجولة الثالثة من دور مجموعات في دوري أبطال أفريقيا ليصبحا قريبين من التأهل لربع النهائي.

وبات الزمالك في وضع حرج، إذ حصد نقطة فقط في ثلاث مباريات في آخر ترتيب المجموعة، ويتصدر الترجي بالعلامة الكاملة بتسع نقاط أمام المريخ السوداني بأربع نقاط ويأتي شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث بثلاث نقاط.

افتتح محمد علي بن حمودة التسجيل للترجي إثر خطأ فادح من الحارس عواد في إبعاد توزيعة أنيس البدري (35).

وضاعف محمد علي بن رمضان التقدم بمتابعته عرضية الليبي حمدو الهوني في المرمى المشرع إثر خطأ فادح هذه المرة من سيد عبد الله "نيمار" (90+2).

الأهلي يعجز عن الفوز

ولم يكن حال دفاع القطب الثاني للكرة المصرية الأهلي أفضل، إذ خسر نقطتين ثمينتين على أرضه على ملعب السلام في القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتعتبر النتيجة مخيبة لجماهير "الشياطين الحمر" بعد الهزيمة أمام الهلال السودان بهدف في الجولة السابقة.

وهذه النقطة الأولى للأهلي من مباراتين إذ سيواجه كوتون سبور الكاميروني الجمعة المقبل على نفس الملعب، بينما بقي صنداونز في الصدارة بسبع نقاط أمام الهلال بست نقاط والأهلي ثالثا وكوتون سبور بلا رصيد.

وافتتح الضيوف التسجيل إثر عرضية من مايلولا أخطأ التونسي على معلول في إبعادها لتصل إلى شالوللي البعيد عن الرقابة فسدد إلى يسار الشناوي (34).

واحتسب الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما ركلة جزاء للأهلي إثر تعرض الجنوب أفريقي بيرسي تاو للعرقلة انبرع لها محمد هاني وسددها ضعيفة صدها الحارس وليامس (51).

ومن ركلة ركنية رفع منها التونسي علي معلول الكرة، سجل عبد المنعم برأسه هدف التعادل (59).

وتابع الفريق المضيف انتفاضته، ومن تمريرة طولية من الشناوي وصلت الكرة الى حسين الشحات قتلاعب بالمدافع خوليسو مودو وسدد كرة قوية الى الزاوية الضيقة مانحا فريقه التقدم (74).

واستمرت فرحة الأهلاويين ست دقائق، حيث سدد كاسيوس كرة قوية ارتدت من القائم الايسر لتتهيأ أمام ثابيلو مورينا فسددها إلى يمين الشناوي (80).

الرجاء على أعتاب التأهل

وعلى وقع أجواء جماهيرية رائعة، حصد الرجاء الرياضي العلامة الكاملة أيضا بعدما تفوق على ضيفه حوريا 2-صفر على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء ضمن المجموعة الثالثة.

ورسم "الجراد الأخضر" أربع لوحات جماهيرية "تيفو" في الركن الجنوبي للملعب "كورفا سود"، بغية تحفير اللاعبين الذين كانوا على الموعد إذ وضعوا الفريق على أعتاب دور الثمانية.

وقبل انتصاف المباراة انطلق جمال حركاس عن الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية إلى حمزة خابا فهيأها لنفسه وأطلقها نحو شباك الحارس موسى كامارا (42).

وتمكن البديل نوفل الزرهوني من تعزيز النتيجة من تسديدة قوية إثر تمريرة من الجزائري عبد الرؤوف بن غيث (89)، وهذا الهدف العاشر للرجاء في ثلاث مباريات من دون أن تهتز شباكه.

وفي المجموعة ذاتها تغلب سيمبا التنزاني بصعوبة على مضيفه فايبرز الأوغندي بهدف نظيف حمل توقيع هينوك إنونغا باكا (20).

وتصدر الرجاء الترتيب برصيد 9 نقاط أمام حوريا بأربع نقاط، فيما يتواجد سيمبا التنزاني في المركز الثالثة بثلاث نقاط، بينما يتذيل فايبرز الترتيب بنقطة واحدة.

إخفاق جزائري

وأخفق شبيبة القبائل الجزائري في مواصلة نتائجه القوية فتعرض للخسارة أمام مضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية 0-1، في برازافيل ضمن المجموعة الأولى، بعد أسبوع من تغلبه على الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب.

وكان الوداد قد تغلب الجمعة على ضيفه بترو اتلتيكو الأنغولي بالنتيجة عينها، ليبقى الأخير في الصدارة بأربع نقاط وبفارق الأهداف أمام شبيبة القبائل، وفيتا كلوب ثالثا بثلاث نقاط وبفارق الأهداف أمام الوداد قبل مواجهتهما المؤجلة الأسبوع المقبل.

وأحرز الفريق المضيف هدف التقدم منتصف الشوط الثاني، عبر تسديدة بعيدة قوية من ليما مابيدي خدعت الحارس عبد الرحمن مدجادل (65).

فرانس24/ أ ف ب

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