ميسي يتفوق مجددا على مبابي ويظفر بجائزة "فيفا" لأفضل لاعب كرة قدم في العالم

جوائز الفيفا

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مهاجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان ليونيل ميسي يتسلم من رئيس فيفا جياني إنفانتينو جائزة أفضل لاعب للرجال خلال حفل توزيع جوائز فيفا لكرة القدم 2022 في باريس،27 فبراير 2023.

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الإثنين بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لسنة 2022، متقدما على زميليه الفرنسيين لاعب باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي وهداف ريال مدريد كريم بنزيمة. وشهد حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس احتفاظ الإسبانية أليكسيا بوتياس باللقب لدى السيدات، متفوقة على الإنكليزية بيث ميد والأمريكية أليكسيس مورغان.

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هيمن منتخب الأرجنتين على جوائز الأفضل من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال حفل أقيم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس. وتفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددا ليحرز جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2022، اعترافا بدوره الرئيسي في قيادة الأرجنتين إلى لقبها العالمي الثالث.

وصبت الترشيحات لصالح ميسي الذي سبق أن نال لقب "الأفضل" عام 2019 في هذه الجائزة التي عاد فيفا ليمنحها عام 2016 بعد الانفصال عن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".

وسبق لميسي الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات في إنجاز قياسي، أن تواجد على منصة تتويج حفل فيفا لكنه اكتفى بمشاهدة البولندي روبرت ليفاندوفسكي ينال اللقب في المناسبتين، فيما اكتفى الأرجنتيني بالمركز الثالث عام 2020 خلف غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والوصافة عام 2021 أمام المصري محمد صلاح.

لكن تتويج ابن الـ 35عاما باللقب العالمي، عزز من حظوظه ليكون "الأفضل" في هذا السباق الذي حددت بطله أصوات مدربي وقادة كافة المنتخبات الوطنية وصحافي من كل بلد، إضافة إلى الجماهير.

وعلى غرار ميسي، قدم مبابي نهائيات عالمية رائعة أنهاها في صدارة الهدافين بثمانية أهداف مباشرة أمام زميله الأرجنتيني، بينها ثلاثية في النهائي جعلته ثاني لاعب يسجل "هاتريك" في مباراة اللقب بعد الإنكليزي جيف هيرست عام 1966.

لكن ركلات الترجيح خذلته في النهاية وحرمت اللاعب الذي احتفل بعيد ميلاده الـ24 عاماً بعد يومين من النهائي، من أن يسير على خطى أسطورة البرازيل الراحل بيليه الذي توج بطلاً عامي 1958 و1962 عندما كان في سن الـ17 و21 رغم أنه أنهى النسخة التالية مصابا.

بوتياس تحتفظ باللقب لدى السيدات

عند السيدات، احتفظت الإسبانية أليكسيا بوتياس باللقب، متفوقة على الإنكليزية بيث ميد والأمريكية أليكسيس مورغان.

وكانت بوتياس القوة الدافعة لفريقها برشلونة وساهمت في قيادته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام ليون الفرنسي 1-3، وإلى الفوز بجميع مبارياته الثلاثين في الدوري.

وباتت الإسبانية، الفائزة بالكرة الذهبية عامي 2021 و2022، أول لاعبة تفوز بلقب "الأفضل" لعامين متتاليين.

سكالوني أفضل مدرب ومارتينيس الأفضل بين حراس المرمى

وعند المدربين، كوفئ ليونيل سكالوني على إنجاز قيادة الأرجنتين إلى اللقب العالمي، متفوقا على الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، والإسباني بيب غوارديولا الفائز مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي.

وجاء تكريم سكالوني بعد ساعات معدودة على الإعلان عن تمديد عقده مع المنتخب الأرجنتيني حتى مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال ابن الـ44 عاما بعد تسلمه الجائزة إنه "لا يوجد شيء أجمل من رؤية شعبك سعيدا"، متوجها بـ"الشكر إلى اللاعبين. أولئك الـ 26 الذين قادونا إلى المجد. لولاهم لم أكن لأحقق أي شيء"، مشيرا إلى أن اللاعبين لعبوا من أجل الشعب الأرجنتيني و"هذا النصر لهم، لعائلتي وزوجتي وأولادي الموجودين هنا، إلى أمي وأبي وإخوتي... لبلدنا بأكمله".

أما في فئة السيدات، فكان اللقب للهولندية سارينا فيخمان التي توجت بطلة أوروبا عام 2022 مع منتخب إنكلترا، متفوقة على الفرنسية سونيا بومباستور الفائزة بدوري أبطال أوروبا مع ليون، والسويدية بيا سوندهاج مدربة البرازيل.

ونال لاعب كرة القدم لمبتوري الأطراف البولندي مارتشين أوليكسي جائزة بوشكاش لأفضل هدف بفضل مقصيته الرائعة التي سجلها في تشرين الثاني/نوفمبر لفريقه فارتا بوزناني في مرمى ستال جيشوف.

وكانت حصة أفضل حارس مرمى للأرجنتين أيضا بعدما تفوق إميليانو مارتينيس على البلجيكي تيبو كورتوا والمغربي ياسين بونو الذي قاد بلاده إلى إنجاز تاريخي بات معه المغرب أول ممثل لأفريقيا والعرب يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.

فرانس24/ أ ف ب

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