الدولي الجزائري إلياس شتي يواجه تهما بالاعتداء الجنسي بفرنسا

كرة القدم

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يواجه المدافع الجزائري لنادي أنجيه الفرنسي إلياس شتي، تهما بالاعتداء الجنسي على فتاة قالت إنه التقاها في ملهى ليلي بالمدينة، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية الخميس. وسيمثل شتي في نيسان/أبريل المقبل أمام مكتب الادعاء العام في أنجيه للتحقيق في الملف.

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كشفت صحيفة "واست فرانس" الفرنسية الخميس، أن المدافع الأيسر لفريق أنجيه، الدولي الجزائري إلياس شتي متهم في قضية اعتداء جنسي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن اللاعب السابق للترجي التونسي متهم بالاعتداء جنسيا على فتاة التقاها بملهى ليلي، وتم استدعاءه للمثول أمام الادعاء العام في نسيان/أبريل المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الحادثة جدّت أثناء توقف الدوري الفرنسي في فترة إقامة كأس العالم قطر 2022.

من جانبها، أكدت إدارة النادي الفرنسي أن "اللاعب أعلم الفريق بأن ذلك حدث أثناء وقته الخاص"، وأنها "لا تعلم حقيقة ما جرى".

وأضاف المكلف بالإعلام بالنادي محمد سيفاوي "سنرى ماذا ستسفر عنه هذه القضية، وسيناقش النادي الأمر مع اللاعب".

ويتمتع اللاعب الجزائري إلى حد الآن بقرينة البراءة في انتظار مثوله أمام التحقيق.

فرانس24

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