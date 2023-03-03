برشلونة يهزم غريمه ريال مدريد بهدف عكسي في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا

الكرة الأوروبية

برشلونة يضع قدما في نهائي كأس إسبانيا بفوز ثمين على ريال مدريد 1-صفر، 3 آذار/ مارس 2023.

اقترب برشلونة من بلوغ نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بفوز ثمين في مباراة الكلاسيكو على مضيفه ريال مدريد 1-صفر الخميس، ضمن ذهاب نصف النهائي. وفشل الريال في الثأر من خسارته أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسبانية 1-3 في العاصمة السعودية الرياض في كانون الثاني/ يناير الماضي.

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انهزم ريال مدريد أمام غريمه برشلونة ضمن ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بهدف نظيف.

ووقع الريال على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في المحظور عندما أهدى هدف المباراة الوحيد لغريمه بداية من خطأ في التمرير من الفرنسي إدواردو كامافينغا استغله لاعبو برشلونة بتسديدة اصطدمت بمدافع الميرينغي البرازيلي إيدر ميليتاو وتحولت إلى الشباك عن طريق الخطأ (26).

وتقام مباراة الإياب على ملعب "كامب نو" في 5 نيسان/أبريل المقبل.

وجلس الفرنسي أوريليان تشواميني والبلجيكي إيدين هازار على مقاعد البدلاء، فيما أشرك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كامافينغا إلى جانب المخضرمين الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش في الوسط. ودفع بالمدافع ناتشو فرنانديس على الرواق الأيسر.

وغاب الفرنسي فيرلان مندي والمدافع النمساوي دافيد ألابا بسبب الإصابة.

في فريق برشلونة، دفع المدرب تشافي هرنانديس بالمدافع الفرنسي جول كونديه أساسيا، مع فيران توريس في المقدمة إلى جانب غافي ورافينيا. وجلس أنسو فاتي على مقاعد البدلاء، فيما غاب الفرنسي عثمان ديمبيليه والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وبيدري بسبب الإصابة.

وخاض برشلونة اللقاء في صدارة الدوري متقدما بفارق 7 نقاط عن غريمه اللدود الريال، لكنه يواجه الميرينغي بعد خسارة أمام ألميريا صفر-1.

أما الريال، فخرج متعادلا في ديربي العاصمة أمام الجار اللدود أتلتيكو 1-1.

نجاعة برشلونية

وفشل الريال في الثأر من خسارته أمام برشلونة في نهائي الكأس السوبر الإسبانية 1-3 في العاصمة السعودية الرياض في 15 كانون الثاني/ يناير، في أول ألقاب لاعب وسطه السابق مدربه الحالي تشافي هرنانديس.

ومن تسديدة واحدة في الشوط الأول سجل برشلونة الذي لم يستحوذ على الكرة سوى بنسبة 40 في المئة هدف السبق، ليظهر واقعيته مستفيدا من خطأ من كامافينغا وهدف عبر النيران الصديقة من ميليتاو الذي فشل فريقه في هز شباك منافسه، إذ سدد 5 مرات من دون أن يصيب الخشبات الثلاث.

واعتقد الريال أنه افتتح التسجيل بعد هجمة من البرازيلي فينسيوس جونيور على الجهة اليسرى داخل المنطقة ليمرر إلى القائم الثاني إلى كريم بنزيمة الذي سيطر على الكرة بصدره وسدد بقدمه اليسرى في الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على المهاجم الفرنسي (12).

هدف عكسي من ميليتاو

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 22 للوصول إلى منطقة الريال، بعد ركلة حرة على بعد 35 مترا نفذها ماركوس ألونسو داخل المنطقة أبعدها الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

وافتتح برشلونة التسجيل بالنيران الصديقة بعد تمريرة سيئة من كامافينغا وخطأ من المدافع ميليتاو الذي أعاد الكرة إلى شباك فريقه بعد تمريرة من فيران توريس إلى العاجي فرانك كيسييه على يسار المنطقة، ليسدد الأخير ويصد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا فتعود الكرة إلى ابرازيلي وتصطدم به وفي المرمى (27).

وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل على رافينيا عندما مرر توريس إلى كيسييه، إلا أن العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" أكد صحة الهدف.

وأهدر كارفاخال هدف التعادل بعد تمريرة من كروس على الجهة اليسرى على بعد 30 مترا، تابعها الاسباني على الطاير فوق المرمى (41).

"فارق ضئيل"

في الشوط الثاني، حاول فينيسيوس بتسديدة قوية صدها الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن (57)، في حين وقف أنسو فاتي الذي دخل بدلا من رافينيا حائلا دون مضاعفة فريقه النتيجة بعد تسديدة من كيسييه مرت عن كورتوا لتصطدم بمهاجم برشلونة (72).

وقال قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس لقناة "تي في إي": "عرفنا كيف ننافس، وقد قام الفريق بعمل رائع بدنيا، كنا أقوياء جدا، وتمكنا من صدهم من خلال الوسط".

وتابع "على الرغم من أنهم استحوذوا على الكرة، إلا أنهم لم يحصلوا على فرص واضحة في المقابل كان لنا الهدف، وهو فارق ضئيل لمباراة الإياب".

فرانس24/ أ ف ب

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