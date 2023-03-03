القضاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب للدولي المغربي أشرف حكيمي

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مدافع باريس سان جرمان المغربي أشرف حكيمي يصل إلى بارك دي برانس قبل مباراة كرة القدم ضد موناكو في باريس في 28 أغسطس 2022.

أعلن مكتب المدعي العام في نانتير بضاحية باريس، أنه تم توجيه تهمة الاغتصاب الجمعة للاعب المغربي ونجم نادي سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي. وتدعي امرأة تبلغ من العمر 24 عاما تعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني-بيلانكور في 25 شباط/فبراير الماضي.

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وُجهت الجمعة تهمة الاغتصاب إلى نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي، حسب ما أفاد مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس).

واستجوب المدعون العامون الخميس حكيمي، بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني-بيلانكور في 25 شباط/فبراير الماضي.

وحكيمي المولود في إسبانيا، متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان.

وكان ابن الـ24 عاما من الركائز الأساسية التي قادت المغرب نهاية العام المنصرم في مونديال قطر إلى إنجاز تاريخي كأول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، قبل أن تنتهي المغامرة على يد صديقه العزيز زميله في سان جرمان كيليان مبابي والمنتخب الفرنسي بطل 2018.

وأفاد المدعون إن رقابته القضائية تمنعه من التواصل مع الفتاة. ومع ذلك، فهو مخوّل بمغادرة الأراضي الفرنسية. فيما أوكل التحقيق الأولي الذي فتحه مكتب المدعي العام في نانتير الاثنين إلى قاضي تحقيق.

من جهتها لم ترد محامية اللاعب فاني كولان على اتصال من وكالة الأنباء الفرنسية، علمًا أنها أكدت لصحيفة "لو باريزيان" الثلاثاء أن الاتهامات "كاذبة" وأن حكيمي "هادئ" و"تحت تصرف العدالة".

واستمع المحققون إلى الشابة الأربعاء، حسب ما أفادت مصادر مطلعة.

وقالت محامية المدعية راشيل فلور "لقد أخذنا علمًا بقرار الاتهام. موكلتي تحافظ على كل أقوالها. لقد اختارت التحدث إلى العدالة حصريًا ولا ترغب في نشر القضية، خاصة حفاظًا على سلامتها".

وكانت الضحية توجهت إلى مركز للشرطة في فال دو مارن الأحد الماضي للتبليغ عن الحادثة، لكنها لم تتقدم بشكوى.

تعرف على إنستغرام

واستنادا لمصدر بالشرطة، قالت إنها تعرفت على حكيمي في كانون الثاني/يناير على تطبيق إنستعرام وذهبت إلى منزله يوم السبت عبر سيارة طلبها اللاعب لاصطحابها.

وأضاف المصدر تبليغ الضحية أن حكيمي قبلها ولمسها من دون موافقتها قبل أن يغتصبها. تمكنت من دفعه بعيدا، وقالت إن صديقة تواصلت معها عبر رسالة نصية، جاءت لاصطحابها.

ويذكر أن حكيمي وصل إلى نادي سان جرمان في صيف 2021 قادما من إنتر الإيطالي وهو يُعتبر أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في العالم.

شارك الاثنين في حفل جوائز "الافضل" في باريس الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واختير ضمن أفضل تشكيلة لعام 2022 بعد ساعات من فتح التحقيق بحقه.

لم يشارك في الفوز 3-0 على المضيف مرسيليا في الدوري الـحد لإصابة في أعلى الفخذ.

وُلد حكيمي في مدينة خيتافي، في الضاحية الجنوبية لمدريد، من مدبرة منزل وبائع متجول مغربيين يعيشان في إسبانيا منذ الثمانينيات.

بدأ مسيرته الشابة في فريق كولونيا أوفيخيفي في خيتافي قبل أن ينتقل إلى أكاديمية ريال مدريد قبل أن تتم ترقيته الى الفريق الأول في 2017.

لعب موسمين معارا إلى بوروسيا دورتموند الألماني بين 2018 و2020 قبل أن ينتقل الى إنتر.

لاعب كرة قدم مشهور آخر، البرازيلي داني ألفيش، مدافع برشلونة وباريس سان جرمان ويوفنتوس الإيطالي السابق، متهم بالاغتصاب من قبل شابة في إسبانيا. وهو رهن الاحتجاز منذ 20 كانون الثاني/يناير بالقرب من برشلونة.

كما اتُهم اللاعب الفرنسي بنجامان ميندي بارتكاب 6 جرائم اغتصاب واعتداء جنسي من قبل العدالة البريطانية وتمت تبرئته في مطلع العام. ومع ذلك، ستتم إعادة محاكمته بتهمتين.

فرانس24/ أ ف ب

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