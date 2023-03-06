محمد صلاح يواصل كتابة أسطورته ليصبح أفضل هدّاف لليفربول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم

بات النجم المصري محمد صلاح أفضل هداف لليفربول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم "برميرليغ" بعد أن سجل الأحد ثنائية في مرمى مانشستر يونايتد خلال الفوز التاريخي بسباعية نظيفة. ورفع صلاح رصيده إلى 129 في 205 مباريات، ليحطم الرقم القياسي السابق لروبي فاولر الذي سجل 127 هدفا لليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز. كما بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ست مباريات تواليا في شباك مانشستر يونايتد.

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إثر ثنائيته في مرمى الغريم التقليدي مانشستر يونايتد خلال الفوز التاريخي بسباعية نظيفة الأحد، واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة أسطورته بأحرف من ذهب بعد أن بات أفضل هداف لليفربول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم "برمييرليغ".

وبهذه الثنائية تفوق صلاح على حامل الرقم القياسي السابق روبي فاولر الذي سجل 127 هدفا لليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ رفع "الفرعون" رصيده إلى 129 في 205 مباريات. كما بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ست مباريات تواليا في شباك مانشستر يونايتد.

وفي تعليقه على الإنجاز الذي حققه قال صلاح "لا أعرف ما أقوله، لست قادرا على وصف ما أشعر به ولكنه أحد أجمل أيام حياتي. إنه رقم وضعته نصب عيني منذ وصولي وأتمنى دائما أن أحطم الأرقام ولكن الأهم الفوز بالألقاب مع الفريق"، واصفا الهدف الأخير له في مرمى مانشستر بأنه المفضل لديه في صفوف ليفربول.

وأضاف ابن الثلاثين سنة "سأحتفل مع العائلة في المنزل، أتناول شاي البابونج وأنام".

وعقب المباراة أشاد أسطورة ليفربول السابق الإسكتلندي غرايم سونس أحد معلقي شبكة "سكاي سبورتس" بالنجم المصري بقوله "لقد كان رائعا لنادي ليفربول. إنه المهاجم الأكثر تعطشا الذي رأيته، لكن جميع المهاجمين الكبار هم مثله. إنه من الطراز العالمي".

هداف عظيم

وكان لسان حال قطب دفاع السابق وزميل سونس في الشبكة الإنكليزية جايمي كاراغر مماثلا بقوله "لا أقلق بشأن صلاح، قد يصوم عن التهديف لحفنة من المباريات لكنه هداف عظيم، إنه أحد أعظم الهدافين في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز".

وأدلى مدربه الألماني يورغن كلوب بدلوه بقوله "129 هدفا، إنه أمر خيالي، يا له من رقم مدهش، إنه لاعب مميز". مضيفا "نستمتع بموهبته الآن لكن في المستقبل سيتحدث الناس أنهم شاهدوا أمرا مميزا فعلا".

ورفع صلاح رصيده هذا الموسم إلى 20 هدفا و10 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، وهي أعلى نسبة في الفئتين للاعب في الدوري الإنكليزي لموسم 2022-2023.

كما بات صلاح أكثر لاعب تسجيلا من صفوف فريقه في شباك مانشستر يونايتد، إذ رفع رصيده إلى 10 أهداف مقابل 8 لقائد الفريق السابق ستيفن جيرارد.

وعموما، سجل صلاح في شباك 26 فريقا مختلفا في الدوري الإنكليزي بينها 9 أهداف في مرمى كل من واتفورد ووست هام و8 أهداف في شباك بورنموث.

وتجدر الإشارة إلى أن صلاح سجل 178 هدفا لليفربول في مختلف المسابقات منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي عام 2017، وبات سابع أفضل هداف في تاريخ النادي الشمالي العريق وراء روبي فاولر وستيفن جيرارد والإسكتلندي بيلي ليدل وغوردون هودجسون وروجر هانت والويلزي إيان راش والأخير يحمل الرقم القياسي مع 346 هدفا.

ويأتي الرقم القياسي الجديد ليضاف إلى أرقام قياسية عدة دونها المصري بإسمه ومن بينها اسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا وتحديدا في شباك رينجرز الاسكتلندي (7-1) حيث هز الشباك ثلاث مرات في مدى 6 دقائق و12 ثانية في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي المباراة ضد ريال مدريد قبل ثلاثة أسابيع والتي خسرها فريقه 2-5 على ملعب "أنفيلد" في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بات صلاح أيضا أفضل هداف أفريقي في المسابقة الأوروبية الأم برصيد 44 هدفا بالتساوي مع العاجي ديدييه دروغبا، وفي الوقت ذاته أصبح أيضا أفضل هداف على الإطلاق لناد إنكليزي في هذه المسابقة.

يُذكر أن صلاح توج هدافا للدوري الإنكليزي موسم 2017-2018 برصيد 32 هدفا، كما تقاسم هذا اللقب مع زميله السنغالي ساديو مانيه ومهاجم أرسنال الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ في 2019 برصيد 22 هدفا، ومع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الموسم الماضي برصيد 23 هدفا.

فرانس24/ أ ف ب

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