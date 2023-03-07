دوري أبطال أفريقيا: الرجاء والترجي في مهمة لحسم التأهل والوداد والأهلي لاستكمال صحوتهما

كرة القدم

احتفل أيوب العاملود لاعب الوداد بعد تسجيله الهدف الافتتاحي في مباراة الدور الثاني لكأس العالم للأندية لكرة القدم بين الوداد ونادي الهلال على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، المغرب في 4 فبراير/شباط 2023.

سيسعى الرجاء والترجي الثلاثاء إلى العودة بنقاط الفوز من خارج قواعدهما لحسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يحل الأول ضيفا على حوريا الغيني والثاني على الزمالك المصري ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات. كما يحاول الوداد حامل اللقب والأهلي الوصيف استكمال صحوتهما حين ينتقل الأول السبت لمواجهة بترو أتلتيكو الأنغولي في لواندا، والثاني إلى بريتوريا لخوض مباراة قوية مع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

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بات بإمكان نادي الرجاء الرياضي المغربي والترجي التونسي حسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، شريطة عودتهما الثلاثاء بنقاط الفوز من خارج قواعدهما، حيث يحل الأول ضيفا على حوريا الغيني والثاني على الزمالك المصري لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

بدورهما، يسعى كل من الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب والأهلي المصري الوصيف إلى استكمال الصحوة، حين ينتقل الأول لمواجهة بترو أتلتيكو الأنغولي في لواندا السبت، والثاني إلى بريتوريا لخوض نزال قوي مع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

ويعلم الترجي جيدا بأنه سيكون مجبرا على العودة بالفوز من أرض الزمالك إن أراد التأهل المبكر، لكن فريق "باب سويقة" يدرك صعوبة المواجهة على أرض ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضد فريق لا يملك ما يخسره الثلاثاء ضمن المجموعة الرابعة "العربية".

ويبحث فريق القلعة البيضاء عن إحياء الآمال، بعدما جمع نقطة يتيمة حتى الآن، في حين يتصدر الترجي بتسع نقاط كاملة، بفارق خمس نقاط عن المريخ السوداني وست عن شباب بلوزداد الجزائري.

ظروف صعبة للزمالك والترجي لحسم التأهل

ورأى المدرب المساعد للترجي أمين اللطيفي في تصريحات تلفزيونية: "ندرك أن الزمالك يمر بظروف صعبة في الآونة الأخيرة، لذا نسعى لحسم التأهل".

ورغم أن الترجي سيفتقد لاعب وسطه محمد بن حميدة بداعي الإيقاف، إلا أن للمدير الفني نبيل معلول عناصر قوية، في مقدمها الثنائي محمد علي بن رمضان ومحمد علي بن حمودة صاحبي هدفي لقاء الذهاب في رادس (2-0).

وينشد الرجاء متابعة سطوته في المجموعة الثالثة التي تصدرها بالعلامة الكاملة وبشباك نظيفة، وبالتالي إنجاز أمر التأهل عبر تجديد الفوز على ملاحقه ومضيفه حوريا (4 نقاط) في باماكو عاصمة مالي التي اختارها حوريا أرضا له. ويأمل "النسر الأخضر" في حجز مقعده بدور الثمانية، وبالتالي التفرغ للبطولة المحلية حيث يتأخر عن غريميه الجيش الملكي المتصدر والوداد الثاني بفارق واسع.

وكان الرجاء تغلب على جاره شباب المحمدية بهدف نظيف في المرحلة 19 من البطولة، وهو فوز قلل حجم الضغوط عن المدرب التونسي منذر الكبيّر الذي واجه عاصفة من الانتقادات عقب الخسارة أمام المغربي التطواني في المرحلة التي سبقتها. وأقر الكبيّر بصعوبة المواجهة "يبذل اللاعبون مجهودا كبيرا، ليس سهلا أن تلعب كل يومين، خاصة مع قوة المنافسين واندفاعهم.. لاعبونا يواجهون التعب والإرهاق".

الإرهاق وعامل المناخ

ويأمل لاعبو الرجاء في عدم التأثر بالمناخ الحار فضلا عن الإرهاق بقيادة الحارس أنس الزنيتي ومحمد زريدة وجمال حركاس والجزائري عبد الرؤوف بن غيث فضلا عن تألق المهاجم حمزة خابا. ويبحث سيمبا التنزاني (3 نقاط) عن انتصاره الثاني عندما يستضيف فايبرز الأوغندي (نقطة واحدة) في دار السلام.

في المقابل، يغيب عن فريق المدرب البرتغالي جيزوالدو فيريرا لاعبين بارزين مثل محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وعمر جابر للإصابة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بداعي المرض. ويعود محمود حمدي "الونش" الذي سيكون دعامة دفاعية مهمة أمام الحارس محمد عواد إلى جانب التونسي حمزة المثلوثي، فيما يقود الفريق هجوميا أحمد سيد "زيزو"والتونسي سيف الدين الجزيري.

وكان الزمالك قد تعادل سلبا مع بيراميدز السبت في الدوري المحلي، وقال فيريرا بعدها: "الفريق يواجه مشاكل في إنهاء الفرص والكرة لا تصل إلى الخط الأخير". وأضاف: "هناك أمور في الزمالك، لم تكن تحدث من قبل. مهمتنا جميعا في الوقت الحالي أن نعود باللاعبين لما كان يفعلوه العام الماضي".

الوداد ومتابعة الصحوة والانتصارات

من جانبه، يتطلع الوداد إلى متابعة صحوته وانتصاراته عندما يحل ضيفا على بترو أتلتيكو السبت في لواندا ضمن المجموعة الأولى. وبعد خسارته في مباراته الأولى أمام شبيبة القبائل الجزائري، تغلب "وداد الأمة" على بترو اتلتيكو (1-صفر) ثم فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية بالنتيجة عينها في أول مباراة قارية للفريق بإشراف مدربه "القديم الجديد" الاسباني خوان كارلوس غاريدو، ليتصدر المجموعة بست نقاط أمام بترو أتلتيكو الثاني (4 نقاط)، والقبائل ثالثا بأربع نقاط أيضا وفيتا رابعا بثلاث.

ويأمل غاريدو ان يطرأ التحسن على هجوم الفريق بوجود العاجي بولي سامبو، بعدما أهدر الفريق كمّا كبيرا من الفرص ضد الفريق الكونغولي الديمقراطي. وأشار جناح الفريق محمد أوناجم إلى أن الفريق يقترب من العثور على إيقاعه السابق "نتحسن تدريجيا، والأهم أن تتواصل الانتصارات لتتعزز الثقة، وهو أهم ما نحتاجه هذه الفترة".

وأبدى غاريدو تذمره من كثافة المباريات ولا سيما في ظل غيابات كثيرة يعانيها بسبب الإصابات "أهم المعوقات التي نواجهها كثرة المباريات، إذ نلعب كل 3 أيام، والتنقل خارج المغرب لمسافات طويلة، ثم العودة للعب في الدوري، وبعدها السفر مجددا". ويأمل "الكناري" أن يعزز فرص تأهله إلى الدور المقبل برغم صعوبة مهمته عندما يحل ضيفا على فيتا كلوب.

الأهلي المصري ومتابعة الانتفاضة

وعلى غرار الوداد، يأمل الأهلي المصري متابعة انتفاضته، لكن الخصم سيكون صعب المراس وهو ماميلودي صنداونز في بريتوريا السبت. ويعرف الفريقان بعضهما جيدا، حيث إنهما يتواجهان للموسم الخامس تواليا، وتُعدّ المباراة بمثابة "دربي أفريقي".

وتعادل الفريقان ذهابا في القاهرة، ويأمل الأهلي أن ينجح في تعزيز حظوظه بعدما استهل المشاركة بالخسارة أمام الهلال السوداني في أم درمان ثم تعادل سلبا مع ماميلودي، قبل أن يكشر عن أنيابه السبت باكتساح كوتون سبور الكاميروني بثلاثية نظيفة.

وفي المجموعة ذاتها، يسعى الهلال السوداني إلى تجديد فوزه على ضيفه كوتون سبور على ملعب "الجوهرة الزرقاء"في أم درمان الثلاثاء. ويتصدر ماميلودي الترتيب بسبع نقاط أمام الهلال (6 نقاط) ويأتي الأهلي ثالثا (4 نقاط) وكوتون سبور رابعا بلا رصيد.

هذا، ويأمل شباب بلوزداد في استعادة توازنه بعد خسارتين متتاليتين، عندما يستضيف المريخ في عنابة. ويدخل متصدر الدوري الجزائري اللقاء بشعار الفوز دون سواه، حيث يطمح مدربه التونسي نبيل الكوكي إلى إبعاد شبح الإقالة عنه، بوجود تشكيلة قوية يقودها الحارس ألكسيس قندوز والدوليين مختار بلخيثر وحسام الدين مريزيق وزكرياء دراوي.

واستعاد المريخ جهود مهاجمه الأوغندي إيريك كامبالي ليزيد من خيارات المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو، الذي يسعى للفوز أيضا للابتعاد في المركز الثاني حيث يعول على مواطنيه أليكس دا سيلفا سيرجيو رافايل وباولو وماتزينيو.

فرانس24/ أ ف ب

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