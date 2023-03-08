دوري أبطال أوروبا: تشيلسي وبنفيكا أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي

كرة القدم

كسب ناديا تشلسي الإنكليزي وبنفيكا البرتغالي الثلاثاء أول بطاقتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما فاز الأول على دورتموند الألماني 2-صفر بعد أن خسر في مباراة الذهاب 1-صفر، فيما اكتسح الثاني ضيفه البلجيكي بروج 5-1 في لشبولة.

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بلغ كل من تشلسي الإنكليزي وبنفيكا البرتغالي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، بفوز الأول على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-صفر إيابا (معوضا خسارته صفر-1 ذهابا)، والثاني 5-1 على بروج البلجيكي بعد أن فاز في المباراة الأولى بينهما 2-صفر.

ويدين تشلسي بتأهله إلى رحيم سترلينغ الذي افتتح التسجيل (43)، قبل أن يضيف الألماني كاي هافيرتس الثاني من ركلة جزاء (53).

بعد تأخير انطلاق المباراة 10 دقائق بسبب صعوبات في وصول النادي الألماني إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، افتقد دورتموند سريعا لجهود لاعبه يوليان برانت الذي تعرض لإصابة دفعته لمغادرة الملعب بعد 4 دقائق من صافرة البداية ليحل الأمريكي جيوفاني رينا بدلاً منه.

وتصدى القائم الأيسر لتسديدة هافيرتس عند حافة منطقة الجزاء (28)، ليعود الأخير ويسجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل على سترلينغ الذي انفرد وتوغل وسدد كرة انقذها الحارس لتعود إلى الدولي الألماني تابعها في الشباك (38).

وافتتح تشلسي التسجيل بعد كرة وصلت إلى سترلينغ فشل في إصابتها في المرة الأولى، قبل أن يتجاوز رويس في الثانية ويسدد كرة قوية بقدمه اليمنى في وسط المرمى (43).

وفي سيناريو جنوني مع بداية الشوط الثاني حصل تشلسي على ركلة جزاء بعد لمسة يد على ماريوس وولف داخل المنطقة لم يحتسبها الحكم بداية قبل أن يعود إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر"، انبرى لها هافيرتس بقدمه اليسرى واصطدمت بالقائم فيما ارتمى الحارس إلى اليمين، قبل أن يطلب الـ "في آيه آر" اعادتها لدخول لاعبين من الفريقين إلى منطقة الجزاء أثناء تنفيذها ليعود الألماني إلى علامة الجزاء ويسدد بالطريقة ذاتها ولكن بنجاح هذه المرة (53).

اندفع دورتموند للهجوم، فيما كان تشلسي الأخطر عبر الهجمات المرتدة قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بعد 6 دقائق من الوقت الإضافي معلناً تأهل "البلوز".

بنفيكا يجتاز بورج بسهولة

من جهته، اكتسح بنفيكا ضيفه كلوب بروج 5-1 في مباراة الإياب، وسجل رافا سيلفا (38)، غونسالو راموس (45+2 و57)، جواو ماريو (71 من ركلة جزاء) والبديل البرازيلي دافيد نيريش (77) أهداف أصحاب الأرض، فيما أحرز الهولندي بيورن ميير الهدف الوحيد لبروج (87).

وكان بنفيكا فاز على خصمه 2-صفر ذهابا في بلجيكا. ويقدم بنفيكا موسما مميزا بقيادة المدرب الألماني روجيه شميدت، إذ يتصدر الدوري المحلي بخسارة واحدة في 23 مباراة ويبدو على المسار الصحيح ليتوج بطلا للبرتغال للمرة الأولى منذ 2019.

وكان بنفيكا تصدر مجموعته بطريقة مفاجئة أمام باريس سان جرمان ويوفنتوس بعد أن فرض تعادلين على بطل فرنسا وحقق فوزين على الفريق الإيطالي.

فرانس24/ أ ف ب

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