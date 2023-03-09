إقالة كورين دياكر من تدريب منتخب فرنسا للسيدات على وقع خلافات مع لاعبات الفريق

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إقالة كورين دياكر من تدريب منتخب فرنسا للسيدات بعد علاقة متوترة مع لاعباتها.

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الخميس إقالة كورين دياكر من تدريب منتخب السيدات قبل أشهر معدودة من خوض نهائيات مونديال 2023. وتأتي هذه الإقالة بعد خلافات بين دياكر وأبرز نلعبات الفريق ما جعل القائمين على الكرة الفرنسية يقرون أن الأمور باتت "غير قابلة للإصلاح".

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في خضم تعكر الأجواء داخل صفوف منتخب السيدات، قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الخميس إقالة مدربة الفريق كورين دياكر من تدريب "الزرق".

وترتبط دياكر، 48 عاما، مع المنتخب الفرنسي بعقد حتى 2024، أي حتى أولمبياد باريس، لكنها وجدت نفسها في وضع صعب بعدما أعلنت القائدة وندي رينار الشهر الماضي ثم كاديدياتو دياني وماري-أنتوانيت كاتوكو، عدم مشاركتهن مع المنتخب في حال بقيت بمنصبها.

وأفاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن المشاكل في المنتخب باتت "غير قابلة للإصلاح"، وبالتالي "اتخذ القرار بإنهاء مهمة كورين دياكر على رأس منتخب فرنسا للسيدات" الذي استلمت الإشراف عليه في 2017.

واتخذ هذا القرار بعد الاستنتاجات التي تقدمت بها لجنة كلفها الرئيس المؤقت للاتحاد الفرنسي فيليب ديالو "لإعداد تقرير عن أوضاع المنتخب الفرنسي للسيدات إثر المواقف المختلفة التي اتُخذت من قبل العديد من اللاعبات".

"انقسام يضر بالمنتخب"

وتابع الاتحاد الفرنسي "لقد سمحت لنا جلسات الاستماع العديدة التي أجريت من إثبات وجود انقسام كبير جدا مع لاعبات رئيسيات وسلطت الضوء على تناقض مع متطلبات المستوى العالي. وقد وصل هذا الانقسام إلى نقطة اللاعودة وهو ما يضر بالمنتخب".

ورغم إقرار الاتحاد الفرنسي بجدية وانخراط دياكر وطاقمها المساعد في ممارسة مهامهما، فيبدو "أن التعطل الذي لوحظ... لا يمكن إصلاحه".

ولم تقرر اللجنة التنفيذية في الاتحاد الفرنسي هوية من سيحل بدلا من دياكر في قيادة المنتخب في كأس العالم المقررة في أستراليا ونيوزيلندا بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس.

وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن ديالو طلب من اللجنة التنفيذية إجراء المقابلات "في أقرب وقت ممكن مع المرشحين لمنصب المدرب وصياغة توصياتها".

فرانس24/ أ ف ب

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