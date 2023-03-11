في أول حوار له منذ مونديال قطر... ديدييه ديشان يتحدث عن زيدان وبنزيمة ومستقبله مع منتخب فرنسا

بعد صمت دام عدة أشهر، أدلى مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان في مقابلة خاصة مع يومية "لوبارزيان" الفرنسية بتصريحات تطرق من خلالها إلى خسارة منتخب "الديوك" في نهائي كأس العالم 2022 بقطر أمام الأرجنتين وقضية كريم بن زيمة الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا. كما تحدث كذلك عن الجو الذي يميز الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بسبب تصرفات رئيسه المستقيل نويل لوغريت. فيما أكد أنه لا يوجد أي مشكل بينه وبين زين الدين زيدان الذي يتطلع إلى تدريب المنتخب الفرنسي، نافيا الإشاعات التي تحوم حول ذلك.

إعلان اقرأ المزيد

أجرى ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم حوارا مطولا مع يومية "لوبارزيان" الفرنسية نشر السبت تطرق فيه إلى عدة ملفات ميزت الساحة الكروية الفرنسية منذ خسارة "الديوك" في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ويعد هذا الحوار الأول من نوعه منذ نهاية كأس العالم. فيما جاء بعد أيام من استقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت من منصبه والذي كان يعتبر من بين المقربين من ديشان.

كما يأتي أيضا بعد إبعاد مدربة المنتخب الفرنسي لكرة القدم للإناث كورين دياكر بسبب "تصرفاتها" مع اللاعبات، فضلا عن إعلان لاعبين بارزين، أمثال كريم بن زيمة والحارس هوغو لوريس والمدافع رفاييل فاران عن نهاية مشوارهم الكروي مع منتخب فرنسا.

ديشان يأسف للوضع الذي آل إليه الرئيس السابق للاتحاد الفرنسي لكرة القدم

وفي سؤال حول المشاكل الأخيرة التي مر بها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه المستقيل نويل لوغريت، أكد ديشان أن "تلك الأوقات لم تكن جميلة ومريحة بالنسبة لي". لكنه شكر في نفس الوقت رئيس الاتحاد الذي "منحني ثقته ومدد عقدي لغاية 2026".

وتابع :" وضعية لوغريت الشخصية أثرت على شؤون الاتحاد وعلى رياضة كرة القدم بشكل عام. لهذا السبب قرر الاستقالة. لكن عندما نرى كل ما قدمه للرياضة الفرنسية، نأسف للوضع الذي آل إليه اليوم".

مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان خاض نهائيين موندياليين متتاليين مع "الديوك". © رويترز

وحول فيليب ديالو، الرئيس الجدي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم الجديد، صرح بأنه تحدث معه عدة مرات، معترفا أن "طريقة العمل معه ستكون مختلفة" وموضحا "أنهما يتقاسمان هدفا واحدا، ألا وهو إبقاء المنتخب الفرنسي لكرة القدم في طليعة المنتخبات في العالم".

"هذا قراره. أحترمه وأتفهمه"

وبشأن الجدل الذي وقع حول كريم بنزيمة، المتوج بجائزة الكرة الذهبية 2022، والذي غادر المنتخب بسبب الإصابة، قدم ديشان روايته الخاصة قائلا: "التحق كريم بالمنتخب في 14 نوفمبر/تشرين الثاني بعد فترة لم يكن يلعب فيها كثيرا. تابع برنامجا تدريبيا خاصا وفرديا. لكنه أصيب خلال التدريبات. وذهب إلى مستشفى سبيتار بالدوحة للقيام بفحوصات طبية رفقة طبيب المنتخب الفرنسي".

وتابع ديدييه ديشان: "ذهبت إلى غرفة كريم بنزيمة برفقة طبيب المنتخب الفرنسي في منتصف الليل مباشرة بعد عودته من المستشفى. كان حزينا وقال لنا لقد انتهى كل شيء. بقيت معه عشرين دقيقة ثم قلت له لا تستعجل. حاول أن تنظم عودتك إلى إسبانيا مع منسق المنتخب الفرنسي. لكن عندما استيقظت في اليوم التالي، علمت أنه غادر الفندق. هذا كان قراره. أحترمه وأتفهمه".

وبالرغم من أن بنزيمة لعب حوالي ثلاثين دقيقة خلال مقابلة تدريبية مع فريقه ريال مدريد في 10 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلا أن ديدييه ديشان تمسك بقرار عدم استدعائه مجددا إلى قطر. وقال في هذا الخصوص: "هل تعتقدون بأنه لا يوجد فرق بين مباراة تدريبية وأخرى تدخل في إطار الدور نصف النهائي لكأس العالم. بالرغم من موهبته وموقعه في صفوف المنتخب الفرنسي، هل تعتقدون أنه فكر في العودة في اللحظة الأخيرة؟"

فرحة بنزيمة ومبابي بتسجيل فرنسا على سويسرا في مباراة خسرها الديوك في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021. 28 يونيو/حزيران. © أ ف ب

فيما نفى ديشان وجود مشكل يحمل اسمه كريم بن زيمة في المنتخب. "لا أدرى من سوق هذه الاشاعات. فالبسمة التي عادت إلى أوجه اللاعبين ليس سببها رحيل كريم بل النتائج الإيجابية التي تحصلنا عليها".

ديشان ينفى وجود أية مشكلة مع زيدان

وفيما يتعلق بالمنافسة بينه وبين زين الدين زيدان ، أكد ديشان أنه ليس هو ولا زيدان اللذين خلقا هذه المنافسة، بل الوضع"، مشيرا أنه "ليس لدية أي مشكلة مع ذلك بما أن هناك احتراما متبادلا فيما بيننا".

كما تحدث أيضا عن اللاعب كيليان مبابي، واصفا إياه باللاعب "الخارق للعادة". "إنه لاعب ناضج وذكي. يتحدث عدة لغات ولديه القدرة على تبسيط الأوضاع المعقدة. البعض يتهمونه بالأنانية في اللعب لكن لا أشاطرهم الرأي. لديه القدرة مع بعض اللاعبين القلائل على إحداث الفارق بمفرده في أي وقت من المقابلة. لكن على الرغم من ذلك مبابي يلعب أيضا لصالح الجماعة والفريق".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواسي مبابي بعد خسارة "الديوك" نهائي المونديال أمام الأرجنتين. © رويترز

وأثار ديشان قضايا مختلفة أخرى مثل المقابلة الصعبة التي ستجمع منتخب فرنسا بمنتخب هولندا في 24 مارس/أذار المقبل في إطار تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 فضلا عن رهانات أخرى أبرزها كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وضرورة إيجاد لاعبين جدد لخلافة الذين غادروا المنتخب.

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك