دورة إنديان ويلز: أنس جابر تتأهل للدور الثالث

في إطار دورة إنديان ويلز في كرة المضرب تأهلت للدور الثالث التونسية أنس جابر العائدة إلى المنافسات بفوزها على البولندية ماغدالينا فريخ إلى جانب تأهل كل من الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول والبولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب.

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بلغ كل من الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول والبولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب والتونسية أنس جابر العائدة إلى المنافسات، الدور الثالث من دورة إنديان ويلز للألف في كرة المضرب السبت.

وتفوق ألكاراس، المصنف أول في الدورة، على الأسترالي تاناسي كوكيناكيس 6-3، 6-3 في ساعة و16 دقيقة.

ويطمح الإسباني الثاني عالميا للعودة إلى صدارة التصنيف على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الغائب لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك في حال تتويجه باللقب.

خسر ألكاراس نقطة واحدة فقط على إرساله في المجموعة الاولى ولم يواجه أي نقطة لكسر إرساله في المباراة. وصرح بعد الفوز "حسنًا، لقد فاجأت نفسي اليوم بإرسالي. أرسلت بطريقة جيدة في المجموعة الاولى وفي الثانية أيضًا".

وتابع "كل ما أتطلع له في كل مباراة هو الاستمتاع واللعب بهدوء. أعتقد أن هذا الجزء الاهم من طريقة لعبي، أن أبقى هادئًا وألا أفكر بالاخطاء، النقاط والادوار".

ولم يُظهر الإسباني أي إشارة عن الإصابة في فخذه التي أجبرته على الانسحاب من دورة أكابولكو المكسيكية مطلع الشهر.

وغاب عن بطولة أستراليا المفتوحة بسبب مشكلة مماثلة، لكنه عاد للفوز في دورة بوينس آيرس الشهر الماضي قبل أن يخسر في نهائي في ريو دي جانيرو حيث أعاقته الإصابة.

ويلتقي حامل لقب بطولة الولايات المفتوحة العام الماضي تاليًا مع الهولندي تالون غريكسبور الفائز 7-6 (7/3)، 7-6 (7/4) على الارجنتيني غيدو بيّا.

وبلغ الأمريكي تايلور فريتز حامل اللقب الموسم الماضي على حساب الإسباني رافايل نادال، الدور الثالث بفوزه بصعوبة على مواطنه بن شيلتون 4-6، 6-4، 6-3.

كما عبر كل من الدنماركي هولغر رونه والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنفان سابعا وثامنا في الدورة تواليا، بفوز الأول على الأمريكي ماكينزي ماكدونالد 7-5، 6-3 والثاني على الإسباني بيدرو مارتينيس 7-6 (7/5)، 6-4.

وحقق البريطاني أندي موراي فوزًا من دون أن يخسر مجموعة للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي بفوزه على المولدوفي رادو ألبوت 6-4، 6-3.

عودة جابر

لدى السيدات، بلغت شفيونتيك الأولى عالميا الدور الثالث باكتساحها الأمريكية كلير ليو 6-0، 6-1 في 65 دقيقة.

وتطمح البولندية في أن تصبح ثاني لاعبة فقط تحتفظ بلقب إنديان ويلز بعد التشيكية-الأمريكية مارتينا نافراتيلوفا في 1990 و1991.

قالت بعد الفوز "العودة بعد هذه النتيجة الرائعة في العام الماضي أمر مميز. كنت أرغب في رفع مستوى طاقتي قليلاً، لأنه الشيء الاصعب للقيام به عندما يسير كل شيء في صالحك".

وتلتقي تاليا الكندية بيانكا أندرييسكو، حاملة لقب فلاشينغ ميدوز وإنديان ويلز 2019، الفائزة على الأمريكية بيتون ستيرنز 4-6، 6-4، 6-3.

وكللت جابر، الرابعة عالميا، عودتها إلى المنافسات بفوزها على البولندية ماغدالينا فريخ 6-4، 6-1.

وغابت جابر قرابة الشهر عن الملاعب منذ مشاركتها في أستراليا المفتوحة عندما خرجت من الدور الثاني لخضوعها لجراحة طفيفة في ركبتها.

تلتقي تاليا مع التشيكية ماركيتا فوندروتشوفا الفائزة على مواطتنتها ماري بوزكوفا 6-1، 6-1.

وتأهلت أيضا كل من كارولين غارسيا الخامسة وإيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون ووصيفة أستراليا المفتوحة، بفوز الفرنسية على المجرية دالما غالفي 6-1، 6-7 (4/7)، 6-4 والكازاخستانية على الأمريكية صوفيا كينن بطلة أستراليا المفتوحة 2020 7-6 (8/6)، 7-6 (7/5)، علما أنها كانت متأخرة 4-1 في الثانية.

وضربت ريباكينا موعدا مع الإسبانية باولا بادوسا، 22 عالميا، الفائزة على مواطتنتها نوريا باريساس دياس 6-2، 7-5.

فيما تلتقي غارسيا مع الكندية ليلى فرنانديس الفائزة على الأمريكية إيما نافارو 6-2، 6-4.

فرانس24/ أ ف ب

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