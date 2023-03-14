دورة إنديان ويلز: أنس جابر تودع الدور الثالث وألكاراس وشفيونتيك إلى ثمن النهائي

كرة المضرب

التونسية أنس جابر تخسر ثاني نهائي في بطولة كبرى هذا الموسم بهزيمتها أمام البولندية إيغا شفيونتيك في نهائي دورة أمريكا للتنس، 10 أيلول/ سبتمبر 2022.

في إطار دورة إنديان ويلز في كرة المضرب ودعت التونسية أنس جابر المصنفة رابعة عالميا الدور الثالث بعد سقوطها أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 7-6 (7/5)، 6-4 وبذلك تكون قد فشلت في الثأر من اللاعبة التي أقصتها من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة. فيما تفوق ألكاراس، المصنف ثانيًا عالميًا، على الهولندي تالون غريكسبور وتغلبت شفيونتيك الأولى عالميًا على الكندية بيانكا أندرييسكو ليعبرا بذلك لدور ثمن النهائي.

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قبل أن يعبرا إلى الدور ثمن النهائي من دورة إنديان ويلز للألف في كرة المضرب الاثنين، عانى كل من الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول، والبولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب قليلا فيما فشلت التونسية أنس جابر من تحقيق ثأر انتظرته وودعت من الدور الثالث.

وتفوق ألكاراس، المصنف ثانيًا عالميًا، على الهولندي تالون غريكسبور (36) 7-6 (7/4)، 6-3، فيما تغلبت شفيونتيك الأولى عالميًا على الكندية بيانكا أندرييسكو 6-3، 7-6 (7/1).

أما جابر، المصنفة رابعة عالميًا، فسقطت أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 7-6 (7/5)، 6-4 وفشلت في الثأر من اللاعبة التي أقصتها من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام.

وحقق ألكاراس فوزه رقم 100 (مقابل 32 هزيمة) في مسيرته الاحترافية، وبات يحتل المركز الثاني في قائمة اللاعبين الذين احتاجوا إلى أقل عدد من المباريات للوصول إلى هذه العتبة من بين الذين تصدروا التصنيف العالمي في مرحلة من مسيراتهم، فقط خلف الأمريكي جون ماكنرو (100-31).

وقال بعد الفوز: "كانت مباراة صعبة جدًا. يقدم تالون مستويات مميزة، كان عليّ أن أركز كثيرًا. كما أن الرياح القوية صعّبت الأمور اليوم".

ويطمح الإسباني العودة إلى صدارة التصنيف على حساب الصربي نوفاك جوكوفيتش الغائب لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك في حال تتويجه باللقب.

يلتقي تاليًا مع البريطاني جاك درايبر الذي أطاح مواطنه أندي موراي 7-6 (8/6)، 6-2.

وتأهل أيضًا كل من السويسري ستانيسلاس فافرينكا بإقصائه الدانماركي هولغر رونه بطل دورة باريس للماسترز، والأمريكي تايلور فريتز حامل اللقب والإيطالي يانيك سينر.

وتغلب فافرينكا، حامل لقب ثلاث بطولات كبرى والبالغ 37 عامًا، على ابن الـ19 ربيعًا المصنف ثامنًا عالميًا 6-2، 6-7 (5/7)، 7-5.

وثأر فافرينكا المصنف أول عالميًا سابقًا ومئة راهنًا، من خسارته ضد رونه في الدور الأول في باريس العام الماضي عندما أنقذ الدانماركي ثلاث نقاط لخسارة المباراة ليبدأ مشواره نحو لقبه الأول في الماسترز.

أما فريتز الخامس عالميًا والذي حقق اللقب الموسم الماضي على حساب الإسباني رافايل نادال فتغلب على الأرجنتيني سيباستيان باييس بسهولة 6-1، 6-2. فيما تفوق سينر على الفرنسي أدريان مانارينو 7-6 (9/7)، 6-4.

شفيونتيك تواصل وجابر تودّع

لدى السيدات، تطمح شفيونتيك في أن تصبح ثاني لاعبة فقط تحتفظ بلقب إنديان ويلز بعد التشيكية-الأمريكية مارتينا نافراتيلوفا في 1990 و1991.

ورفعت أداءها في الوقت المناسب في شوط كسر التعادل من المجموعة الثانية لتقصي أندرييسيكو حاملة لقب الدورة عام 2019 الذي توجت فيه أيضًا بلقب الولايات المتحدة المفتوحة.

وقالت البولندية بعد الفوز: "يمكن لبيانكا تغيير الإيقاع بشكل جيد على هذه الأرضية، ويمكن أن يصبح الأمر صعبًا. أنا سعيدة لأنه أتيحت لي فرصة اللعب تحت الضغط قليلاً وأرى كيف سأتعامل مع ذلك".

تلتقي حاملة لقب فلاشينغ ميدوز تاليًا مع إيما رادوكانو المتوجة في نيويورك عام 2021، بعد أن تفوقت البريطانية على البرازيلية بياتريز حداد مايا 6-1، 2-6، 6-4.

وكانت جابر كلّلت عودتها إلى المنافسات بفوزها في الدور الثاني (تعفى من الأول) بعد أن غابت قرابة الشهر عن الملاعب منذ خروجها من الدور الثاني لأستراليا المفتوحة أمام فوندروتشوفا بالذات لخضوعها لجراحة طفيفة في ركبتها.

وتأهلت أيضًا كل من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا حاملة لقب ويمبلدون ووصيفة أستراليا المفتوحة على حساب الإسبانية باولا بادوسا حاملة اللقب عام 2021 بنتيجة 6-3، 7-5.

وللمفارقة، خاضت اللاعبتان منافسات زوجي السيدات سويًا هذا الأسبوع لكنهما خرجتا من الدور الأول.

وفي إعادة أخرى لمباراة في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام، جددت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة خامسة عالميًا، فوزها على الكندية ليلى فرنانديس وصيفة فلاشينغ ميدوز 2021 بصعوبة 6-4، 6-7 (5/7)، 6-1.

فرانس24/ أ ف ب

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