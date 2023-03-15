المغرب يعلن تقديم ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030

كرة القدم

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أعلن المغرب الثلاثاء، عبر رسالة للملك محمد السادس تليت في حفل تسليم جائزة التميز لعام 2022 من الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي، أنه سيقدم ترشيحا مشتركا إلى جانب إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030. واعتبر العاهل المغربي أن هذا الترشيح يعد سابقة في تاريخ كرة القدم. وكانت الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي أطلقت الشهر الماضي ملفها الرسمي المشترك. ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن هوية المضيف عام 2024.

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عقب النتائج الإيجابية جدا التي حققها منتخب بلاده في مونديال قطر، قرر المغرب الدخول بقوة على خط الترشح لاستضافة مونديال 2030 في كرة القدم، حيث أعلن الملك محمد السادس الثلاثاء تقديم ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وجاء هذا الإعلان ضمن رسالة للعاهل المغربي، تلاها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي، وقال فيها: "أعلن أمام جمعكم هذا، أن المملكة المغربية قد قررت، بمعية إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030".

وأردف ملك المغرب أن هذا الترشيح "سيجسد أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات".

وكانت الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي أطلقت الشهر الماضي ملفها الرسمي المشترك، تكريما لذكرى مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو.

وأوضح الملك في رسالته أن هذا الترشيح المشترك، الذي يُعدّ سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين أفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الأفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي.ولم يستجب الاتحادان الإسباني والبرتغالي لاستفسارات وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت إسبانيا والبرتغال قد أعلنتا في 2021 نية الترشح لاستضافة المونديال، قبل ضم أوكرانيا إلى الملف المشترك في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن هوية المضيف عام 2024. ومنذ انطلاقها في 1930، أقيمت نسخة واحدة من كأس العالم في دولتين، عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، علما أن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تستضيف النسخة المقبلة عام 2026، وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها 48 منتخبا مقابل 32 سابقا.

ترشحات سابقة

وترشح المغرب خمس مرات سابقا لاستضافة المونديال، لكن محاولاته باءت بالفشل أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026، أبرزها في 1998 عندما نال 7 أصوات مقابل 12 لفرنسا و2010 عندما نال 10 أصوات مقابل 14 لجنوب أفريقيا.

وفي تصويت النسخة المقبلة المقررة في ثلاث دول، نال المغرب 65 صوتا من أعضاء الجمعية العمومية مقابل 134 للولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واستضافت القارة الأفريقية النهائيات مرة واحدة عام 2010 في جنوب أفريقيا، عندما أحرزت إسبانيا لقبها الأول.

وكان منتخب المغرب حقق نتيجة رائعة في مونديال قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي، بتفوقه على منتخبات من طراز إسبانيا والبرتغال قبل السقوط في نصف النهائي أمام فرنسا.

وتألق في صفوفه أمثال الحارس ياسين بونو، الظهير أشرف حكيمي، لاعبا الوسط سفيان أمرابط وحكيم زياش والمهاجم يوسف النصيري.

يذكر أنه في أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك.

وأكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لوكالة الأنباء الفرنسية مطلع الشهر الماضي أن بلاده لم تقدم ملف ترشح، مؤكدا في الوقت نفسه أن "كل شيء ممكن".

فرانس24/ أ ف ب

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