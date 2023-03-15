ريال مدريد ونابولي يكملان عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

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كريم بنزيمة يقود ريال مدريد لتجديد فوزه على ليفربول الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 15 آذار/ مارس 2023.

أكمل ريال مدريد الإسباني ونابوي الإيطالي الأربعاء عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وكرر الريال فوزه على ليفربول الإنكليزي بهدف لكريم بنزيمة بعد تغلبه عليه ذهابا 5-2. فيما جدد نابولي الإيطالي فوزه أيضا على ضيفه أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف دون رد بعد فوزه ذهابا بنفس النتيجة 2-0.

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بلغ ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ليفربول الإنكليزي وأينتراخت فرانكفوت الألماني.

والتحق الفريقان في دور الثمانية بكل من بايرن ميونيخ الألماني وميلان وإنتر الإيطاليين ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنكليزيين وبنفيكا البرتغالي.

وسجل كريم بنزيمة هدفا متأخرا في الدقيقة 80 ليقود الريال لتجديد فوزه على ليفربول بعدما سحقه ذهابا 5-2.

ريال مدريد يقهر ليفربول من جديد

وفشل ليفربول في الثأر من نظيره الإسباني الذي أسقطه في نهائي الموسم الماضي في باريس.

ودخل ليفربول المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو مدركا أن المهمة صعبة جدا بعد خسارته المذلة على أرضه ذهابا رغم تقدمه بهدفين، قبل أن يتلقى لأول مرة في تاريخه خمسة أهداف على أرضه في المسابقات الاوروبية.

كما سقط ليفربول أمام النادي الملكي في نهائي البطولة عام 2018 ليبقى الفريق الإنكليزي من دون أي فوز ضد ريال مدريد في آخر ثماني مباريات (7 هزائم وتعادل).

ويعود آخر فوز للريدز على ريال الى مباراتي ثمن النهائي في موسم 2008-2009 بمجموع 5-0 (4-0 و1-0).

وفيما تزداد مهمة ريال صعوبة بالدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني، نظرا لابتعاده تسع نقاط عن غريمه برشلونة، يبحث عن مواصلة مشواره في بطولته المحببة التي أحرز لقبها 14 مرة قياسية.

أما ليفربول، وبعد أن تعافى من خسارته الصادمة على أرضه ضد ريال مدريد، حقق فوزا صاخبا بعدها في الدوري على غريمه مانشستر يونايتد 7-0، قبل أن يعود إلى دوامة النتائج المهزوزة بخسارته أمام بورنموث المتواضع 0-1، ليتراجع إلى المركز السادس.

وسينهي "الريدز" موسمه من دون لقب بعد خروجه من كأس إنكلترا والآن دوري الابطال ويخوض صراعا محتدما في الدوري للتأهل الى المسابقة القارية الموسم المقبل.

وفي ظل حاجته إلى تسجيل ثلاثة أهداف، غامرَ المدرب الألماني يورغن كلوب بتشكيلة هجومية وزج بالبرتغالي ديوغو جوتا إلى جانب الثلاثي المصري محمد صلاح والهولندي كودي خاكبو والأوروغوياني داروين نونييس.

لكن المباراة حملت عنوان تألق الحارسين البرازيلي أليسون بيكر والبلجيكي تيبو كورتوا.

وسجل بنزيمة هدف المباراة الوحيد بعد أن وصلته الكرة من مواطنه إدواردو كامافينغا في العمق على مشارف المنطقة، حاول تسديدها اصطدمت بالمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لتصل إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور داخل المنطقة، حاول متابعتها لكنه انزلق وتمكن من تمريرها خالصة رغم مضايقة من فان دايك إلى الفرنسي على باب المرمى تابعها بسهولة في الشباك (78).

نابولي يواصل توهجه

وكرر نابولي الإيطالي أيضا فوزه على أينتراخت فرانكفورت ثلاثة - صفر سجل منها النيجيري المتألق هذا الموسم فيكتور أوسيمان هدفين قبل أن يضيف البولندي زيلينسكي الهدف الثالث من ضربة جزاء. وكان فريق الجنوب الإيطالي قد تغلب على منافسه الألماني ذهابا 2-صفر.

وأقيم اللقاء من دون حضور مشجعي الضيف الألماني في مدرجات ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بقرار من السلطات المحلية، لكن ذلك لم يمنعهم من السفر إلى الجنوب الإيطالي والاشتباك مع الشرطة بمؤازرة من مشجعي المنافس المحلي أتالانتا وفق وسائل الإعلام.

وكالعادة، كان النيجيري فيكتور أوسيمين مفتاح فوز نابولي بتسجيله هدفا في كل شوط (2+45 و53)، رافعا رصيده إلى أربعة أهداف في دوري الأبطال و23 في 28 مباراة ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، قبل أن يضيف البولندي بيوتر زيلينسكي الثالث من ركلة جزاء (64).

وأكد نابولي أن ما يحققه محليا وسيره بثبات نحو إحراز لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990 بتقدمه بفارق 18 نقطة على أقرب ملاحقيه، ليس وليد الصدفة بل ترافق مع هذا الانجاز القاري الأول من نوعه في دوري الأبطال.

وكان مشوار دور المجموعات مؤشرا واضحا على قدرات نابولي هذا الموسم، إذ تصدر مجموعته كاسحة على ليفربول الإنكليزي (4-1) وأياكس الهولندي (4-1 و6-1) ورينجرز الإسكتلندي (3-صفر و3-صفر).

فرانس24/ أ ف ب

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