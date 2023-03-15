بعد دور أول مثير بقطر... الفيفا يقر نظام 12 مجموعة بأربعة منتخبات في مونديال 2026

كرة القدم

رئيس FIFA جياني إنفانتينو (إلى اليمين) يلقي كلمة أمام المسؤولين في منظمي كأس العالم 2026 (كندا-المكسيك-الولايات المتحدة)، خلال مؤتمر فيفا 68 في موسكو. روسيا في 13 يونيو/حزيران 2018.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء على هامش الجمعية العمومية الـ73 المنعقدة في عاصمة رواندا كيغالي، اعتماد 12 مجموعة من 4 منتخبات في كأس العالم 2026 التي ستحتضنها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المونديال. كما تقرر موعد المباراة النهائية لهذه النسخة من العرس الكروي العالمي في 19 يوليو/تموز على أن يتم تحرير اللاعبين من أنديتهم في 25 مايو/أيار.

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اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء 12 مجموعة من 4 منتخبات في كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وستضمّ لأول مرة 48 منتخبا، إعلان جاء على هامش الجمعية العمومية الـ73 في كيغالي عاصمة رواندا.

وكان فيفا رفع عدد المنتخبات المشاركة في هذه النسخة من 32 الى 48 وسيرتفع عدد المباريات بالتالي من 64 الى 104. واعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن هذا النظام الجديد "يخفف خطر التواطؤ ويضمن خوض جميع المنتخبات 3 مباريات على الأقل كما يؤمن راحة متوازنة لجميع المنتخبات المشاركة".

وبموجب النظام الجديد، سيتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها إلى دور الـ32.

FIFA Council approves international match calendars



🗞️👉 https://t.co/KyrTVnrNxh pic.twitter.com/FIL05feiZT — FIFA Media (@fifamedia) March 14, 2023

وكان الاتحاد الدولي قد تصوّر سابقا أن نسخة 2026، ستعرف توزيعا للمنتخبات على 16 مجموعة تضمّ كل منها ثلاثة، على أن يتأهل الفريقان الأولان إلى الدور الثاني الإقصائي الذي سيكون من 32 فريقا.

إلا أن رئيس فيفا الإيطالي-السويسري جاني إنفانتينو أكد قبل يومين من نهائي مونديال قطر وتحديدا في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن النجاح المثير لدور المجموعات في كأس العالم 2022 بمجموعاته الثماني التقليدية من أربعة منتخبات، دفع الاتحاد إلى إعادة التفكير بالأمر، ذلك أن عملية التأهل بقيت غير محسومة حتى الأنفاس الأخيرة من الجولة الثالثة.

وتم اعتماد موعد المباراة النهائية لنسخة 2026 في 19 يوليو/تموز على أن يتم تحرير اللاعبين من أنديتهم في 25 مايو/أيار.

وستقام النهائيات في 16 ملعبا بدلا من 8 موزعة على الشكل التالي: 11 في الولايات المتحدة (سياتل، سان فرانسيسكو، لوس أنجلس، كانساس سيتي، دالاس، أتلانتا، هيوستن، بوسطن، فيلادلفيا، ميامي ونيويورك). و3 في المكسيك (غوادالاخارا، نيو مكسيكو ومونتيري). واثنان في كندا (تورونتو وفانكوفر).

فرانس24/ أ ف ب

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