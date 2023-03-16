منتخب فرنسا: ديشان يستدعي ثلاثة لاعبين جدد للمشاركة بتصفيات كأس أمم أوروبا

كرة القدم

وجّه مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الخميس، الدعوة لثلاثة وجوه جديدة للمباراتين ضد هولندا وجمهورية إيرلندا، في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024. ويتعلق الأمر بمدافع تشلسي الإنكليزي ويسلي فوفانا ولاعب وسط نيس كيفرن تورام، بالإضافة إلى حارس مرمى لنس بريس سامبا.

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أعلن مدرب فرنسا ديدييه ديشان الخميس عن قائمة "الزرق'' المدعوة لمواجهتي هولندا وجمهورية إيرلندا، في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين جدد، هم مدافع تشلسي الإنكليزي ويسلي فوفانا ولاعب وسط نيس كيفرن تورام (نجل ليليان) لينضم إلى شقيقه الأكبر المهاجم ماركوس، بالإضافة إلى حارس مرمى لنس بريس سامبا.

وجدد ديشان الثقة بمهاجم ميلان الإيطالي المخضرم أوليفييه جيرو (36 عاما) أفضل هداف في تاريخ المنتخب الذي حل وصيفا للأرجنتين في مونديال قطر.

في المقابل، غاب لاعبون عدة بداعي الإصابة وهم بول بوغبا (يوفنتوس الإيطالي)، نغولو كانتي (تشلسي الإنكليزي)، عثمان ديمبيليه (برشلونة الإسباني) وكريستوفر نكونو (لايبزيغ الألماني).

وأكد ديشان في مؤتمر صحافي بأنه لم يقرر بعد اسم القائد الجديد للمنتخب، لا سيما بعد اعتزال حارس مرماه هوغو لوريس، على أن يقوم بمشاورات قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتبدأ فرنسا مشوارها في تصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا، بمواجهة هولندا في 24 الشهر الحالي على ملعب "ستاد دو فرانس" ضمن منافسات المجموعة الثانية، على أن تلتقي جمهورية إيرلندا في دبلن في 27 منه. وتضم المجموعة أيضا اليونان وجبل طارق.

📣 𝐋𝐞𝐬 𝟐𝟑 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐪𝐮𝐞́𝐬 !



La liste de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 pour le début des qualifications à l'Euro 2024, avec 3 nouveaux visages 🫡🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Cq9gq9F011 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 16, 2023

وإليكم قائمة منتخب فرنسا الكاملة:

لحراسة المرمى: الفونس رايولا (وست هام الإنكليزي)، مايك مانيان (ميلان الإيطالي) وبرايس سامبا (لنس).

للدفاع: ويسلي فوفانا (تشلسي الإنكليزي)، ثيو هرنانديز (ميلان الإيطالي) إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنكليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، بنجامان بافار ودايو اوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)، ووليام صليبا (أرسنال الإنكليزي).

للوسط: يوسف فوفانا (موناكو)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، إدواردو كامافينغا واوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني)، كيفرن تورام (نيس)، وجوردان فيرتوت (مرسيليا).

للهجوم: كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، موسى ديابي (باير ليفركوزن الألماني)، أوليفييه جيرو (ميلان)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، راندال كولو مواني (فرانكفورت الألماني)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان) وماركوس تورام (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني).

فرانس24/ أ ف ب

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