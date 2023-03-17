دوري أبطال أوروبا: مواجهة ساخنة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في ربع النهائي وريال مدريد يواجه تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أجريت الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة ساخنة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ، فيما يواجه ريال مدريد حامل اللقب نادي تشيلسي اللندني. من جهته، يخوض نابولي مباراة مثيرة مع مواطنه ميلان، في حين يلعب إنتر ضد بنفيكا لشبونة.

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ستكون المباراة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ أبرز مواجهة في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حسبما أسفرت عنه عملية سحب القرعة في مدينة نيون السويسرية، الجمعة.

ويتواجه بايرن وسيتي في الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية الأم للمرة الأولى. لكنهما تواجها ثلاث مرات في دور المجموعات حيث تبادلا الفوز مواسم 2010-2011 (2-صفر لبايرن و2-صفر لسيتي) و2013-2014 (3-1 لبايرن و3-2 لسيتي) و2014-2015 (1-صفر لبايرن و3-2 لسيتي).

وستضع هذه المواجهة المدرب الإسباني لسيتي جوزيب غوارديولا ضد الفريق الذي أشرف عليه من 2013 حتى 2016 وأحرز معه لقب الدوري الألماني ثلاث مرات والكأس المحلية مرتين والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

من جانبه، يخوض ريال مدريد حامل مواجهة تبدو في متناوله أمام نادي تشيلسي. وبعد تخلصه من ليفربول في ثمن النهائي بالفوز عليه ذهابا 5-2 خارج الديار و1-صفر إيابا، يصطدم ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بفريق إنكليزي آخر هو تشلسي في إعادة لنصف نهائي موسم 2020-2021 حين خرج الفريق اللندني منتصرا (1-1 و2-صفر) وربع نهائي الموسم الماضي حين فاز النادي الملكي ذهابا خارج أرضه 3-1 وتأهل إلى نصف النهائي رغم خسارته إيابا في ملعبه 2-3 بعد التمديد.

وخلافا للدور ثمن النهائي، كانت القرعة مفتوحة مع السماح بمواجهات بين أندية من نفس البلد وبين أندية كانت معا في دور المجموعات، ما وضع ميلان بطل المسابقة سبع مرات في مواجهة مواطنه نابولي الذي فرض نفسه أحد أفضل الفرق في القارة العجوز هذا الموسم بتصدره الدوري المحلي بفارق 18 نقطة عن إنتر وبلوغه ربع نهائي الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وسيكون إنتر، آخر الفرق الإيطالية الفائزة باللقب عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في مواجهة بنفيكا البرتغالي في إعادة لنهائي 1965 حين توج "نيراتسوري" بلقبه الثاني تواليا بفوزه 1-صفر.

وفي حال تجاوز إنتر وميلان ربع النهائي سيصطدمان ببعضهما في الدور نصف النهائي التي سحبت قرعته أيضا.

تقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 11 و12 نيسان/أبريل والإياب في 18 و19 منه، على أن يقام الدور نصف النهائي الذي سيجمع الفائز من ريال-تشلسي بالفائز من سيتي-بايرن، في 9 و10 أيار/مايو ذهابا و16 و17 منه إيابا.

ويقام النهائي في العاشر من حزيران/يونيو على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.

فرانس24/ أ ف ب

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