برشلونة يهزم غريمه ريال مدريد في الدوري الإسباني بهدفين لهدف ويوسع الفارق إلى 12 نقطة

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لاعب نادي برشلونة سيرجي روبرتو يحتفل بهدفه الذي سجله، الأحد 19 آذار/مارس 2023، على ملعب كامب نو في برشلونة.

واصل برشلونة بثبات مشواره نحو لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2019 بفوزه القاتل في الكلاسيكو على غريمه التقليدي ريال مدريد 2-1 على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الأحد في ختام المرحلة السادسة والعشرين. واستطاع برشلونة قلب تأخره بهدف المدافع رونالد أراوخو حين حول تمريرة فينيسيوس جونيور العرضية إلى مرماه بالخطأ (9)، إلى فوز بهدفي سيرجي روبرتو (45) والعاجي فرانك كيسييه (90+2).

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سجل البديل فرانك كيسي هدفا في الوقت بدل الضائع، لينتزع برشلونة الفوز 2-1 على غريمه ريال مدريد، بعد انتفاضة في كامب نو الأحد، قاطعا خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة الـ27 في تاريخه، والأولى خلال 4 سنوات.

وبعد فوزه الثالث على التوالي في القمة الإسبانية، وسع برشلونة المتصدر الفارق إلى 12 نقطة مع ريال حامل اللقب وصاحب المركز الثاني قبل 12 جولة على نهاية المسابقة.

وأهدر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي تقدمه المبكر بهدف المدافع رونالد أراوخو، حين حول تمريرة فينيسيوس جونيور العرضية إلى مرماه بالخطأ، ليدرك أصحاب الضيافة التعادل قبل الاستراحة عبر سيرجي روبرتو بتسديدة متقنة قريبة المدى.

واعتقد ريال أنه تقدم 2-1 بهدف متأخر للبديل ماركو أسينسيو، لكنه ألغي بعد تدخل نظام حكم الفيديو المساعد، قبل أن يكلل كيسي هجمة مرتدة بنجاح في اللحظات الأخيرة بلمسة واحدة مباشرة بعد تمريرة أليخاندرو بالدي العرضية.

ووسط حماس 100 ألف مشجع تقريبا بعد نفاد كل التذاكر، كان برشلونة الطرف الأفضل، وحقق فوزا مستحقا على ريال مدريد الذي بدا في أحيان مستسلما لمصيره.

وقال تيبو كورتوا حارس ريال لمحطة موفيستار بلوس: "يجب أن نتحلى بالصدق، لا نستسلم أبدا، لكننا نتأخر عنهم بـ4 مباريات، لا يوجد مستحيل، لكن الواقع أن الفوز باللقب صعب جدا".

وكانت المباراة مشتعلة منذ البداية، حيث ضغط برشلونة في الهجوم، وكان يمكنه التسجيل في الدقيقة 6 بضربة رأس رافينيا، لكن كورتوا تصدى لها ببراعة مستخدما قبضة يده اليمنى.

وعند المتابعة، سدد سيرجي روبرتو بقوة فوق العارضة بسنتيمترات.

لكن ريال افتتح التسجيل بعد 4 دقائق، حين اصطدمت تمريرة فينيسيوس العرضية بالمدافع أراوخو، ليتقدم الزوار بهدف عكسي.

واستجمع برشلونة قواه سريعا، وسيطر على اللقاء.

وكان يمكن للمدافع أندرياس كريستنسن التسجيل مرتين بعد ركلتين ركنيتين من رافينيا أخطر لاعبي برشلونة، لكن كورتوا تدخل ببراعة مجددا.

وبدا ريال راضيا عن تقدمه، لكنه تعرض لضربة قبل انتهاء الشوط الأول، حين أخفق دفاعه في تشتيت كرة من داخل منطقة الجزاء، وتعامل سيرجي روبرتو معها سريعا بتسديدة لا تصد مدركا التعادل.

ولم يتوقف برشلونة، وواصل صناعة الفرص بعد الاستراحة، لكن البديل أسينسيو كان يمكنه تغيير سيناريو اللقاء حين سجل في الدقيقة 81.لكن هدفه من مدى قريب ألغي للتسلل بفارق طفيف بعد مراجعة الفيديو.

واستمر ضغط برشلونة الذي خطف الفوز في الوقت بدل الضائع، حين انطلق بالدي من اليسار ومرر إلى كيسي غير المراقب أمام القائم البعيد ليسدد من لمسة واحدة، مانحا برشلونة أهم انتصار له في الموسم.

فرانس24/ أ ف ب

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