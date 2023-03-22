المنتخب الألماني يتطلع للظهور بوجه جديد ويستبعد المخضرم مولر ولاعبه السابق أوزيل يعتزل

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فرحة اللاعبين الألمان بعد فوزهم على مقدونيا الشمالية 4-صفر والتأهل لمونديال قطر 2022. 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

يسعى المنتخب الألماني إلى وضع أسس قوية للظهور بوجه مختلف قبل كأس الأمم الأوروبية 2024 التي ستحتضنها بلاده. وأعلن مهاجمه نيكلاس فولكروغ الأربعاء أن المنتخب يعكف على دمج وجوه جديدة لعلها تعطي دما آخر للمجموعة، بينما تم استبعاد المخضرم توماس مولر، فيما أعلن النجم السابق أوزيل اعتزال اللعبة.

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يحاول المنتخب الألماني النهوض من جديد إثر النكسة التي حلت به في مونديال قطر، وحسب ما أعلن مهاجمه نيكلاس فولكروغ الأربعاء أن منتخب بلاده يعكف على دمج الوافدين الجدد ويتطلع للظهور بوجه مختلف قبل بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم على أرضه.

وتستضيف ألمانيا منتخب بيرو يوم السبت قبل أن تواجه بلجيكا في 28 مارس/ آذار في مباراتين وديتين دوليتين هذا الشهر.

ويسعى منتخب ألمانيا، الذي ودع كأس العالم للمرة الثانية تواليا من دور المجموعات بقطر في ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى وضع أسس قوية من أجل خوض بطولة ناجحة على أرضه في 2024.

واستدعى هانز فليك مدرب ألمانيا خمسة وجوه جديدة هم كيفن شاده لاعب برنتفورد ويوشا فاجنومان لاعب شتوتغارت وميرغيم بريشا لاعب أوغسبورغ وفيلكس ميتشا لاعب فولفسبورغ وماريوس فولف لاعب بروسيا دورتموند بينما استبعد المخضرم توماس مولر.

وقال فولكروغ الذي ظهر مع منتخب ألمانيا لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 قبل أيام من كأس العالم في قطر: "نحن في مرحلة نحتاج فيها الآن إلى التطور كفريق وأريد أن أكون جزءا من هذه المهمة".

وأضاف "خلال حصص التمرينات الأولى هذا الأسبوع كان الأمر كله يتعلق بدمج اللاعبين الجدد. قام المدربون بتحليل الأمور جيدا وكشفوا للاعبين عن الأخطاء التي حدثت في كأس العالم. ناقشنا أشياء كثيرة ونأمل في تصحيح الأوضاع في المباراتين المقبلتين".

وخرجت ألمانيا، التي فازت بكأس العالم أربع مرات وبطولة أوروبا ثلاث مرات، مبكرا من آخر ثلاث بطولات خاضتها بما في ذلك بطولة أوروبا 2020 التي أقيمت في 2021 حين خسرت أمام إنكلترا في دور الستة عشر.

وبصفتها الدولة المضيفة لنسخة 2024، لا تحتاج ألمانيا إلى التأهل للبطولة، لكنها ترغب في إعداد فريق قوي خلال 15 شهرا المقبلة للمنافسة مرة أخرى على الساحة الدولية.

وقال فولكروغ: "علينا استعادة مستوانا سريعا والاتفاق على التشكيلة الأساسية. نحتاج للتوازن لكني أثق أن مهمتنا ستنجح في النهاية. نريد أن نبدأ بشكل جيد. نرغب في تحقيق انتصارات".

أوزيل يعتزل

أعلن مسعود أوزيل لاعب وسط منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم 2014 الأربعاء اعتزاله كرة القدم في سن 34 عاما.

وتألق لاعب ريال مدريد وأرسنال السابق مع منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم في البرازيل 2014.

واعتزل اللعب دوليا في 2018 وسط جدل سياسي في ألمانيا حول تدفق المهاجرين وبعد ردود فعل غاضبة على صورة التقطت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا إنه واجه "عنصرية وعدم احترام" بسبب جذوره التركية.

فرانس24/ رويترز

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