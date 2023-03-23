الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يفتح تحقيقا بحق برشلونة بسبب فضيحة التحكيم
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس فتح تحقيق حول فضيحة التحكيم بحق برشلونة. ويتربع النادي الإسباني على عرش الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن غريمه التاريخي ومطارده ريال مدريد.
أفاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الخميس أنه فتح تحقيقا بشأن "انتهاك محتمل للإطار القانوني" بحق نادي برشلونة الإسباني على خلفية فضيحة التحكيم، حسب ما أفاد الاتحاد القاري للعبة الخميس.
واتُهم برشلونة وبعض قادته في 10 آذار/مارس من قبل السلطات الإسبانية بـ"الفساد" و"خيانة الأمانة" و"السجلات التجارية المزيفة" في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، مسؤول كبير سابق في التحكيم الإسباني/ والذي تتم ملاحقته أيضا.
وسجل في النادي الإسباني نتائج جد إيجابية في الدوري المحلي، ويتزعم في الوقت الحالي الترتيب بفارق 112 نقطة عن مطارده وغريمه التاريخي ريال مدريد، حيث انتصر له في آخر مقابلة جمعت بينهما بهدفين مقابل هدف واحد.
فرانس24/ أ ف ب
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