الشيخ جاسم أم البريطاني راتكليف.. لمن ستؤول ملكية مانشستر يونايتد المتوج بالدوري الإنكليزي 20 مرة؟

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ترى لمن ستؤول ملكية نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.. للقطري الشيخ جاسم أم للبريطاني جيم راتكليف؟ الاثنان دخلا في سباق، أصبح حديث وسائل الإعلام البريطانية، التي ذكرت أن الطرفين يستعدان لرفع عرضين تقدما بهما سابقا. وذكرت وسائل إعلام إنكليزية عدة الأربعاء أن العرضين الجديدين قد يتخطيان 5.7 مليار يورو، وستكون أكبر صفقة لشراء أي ناد في العالم في لعبة جماعية.

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يتنافس كل من المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والمليارديرالبريطاني جيم راتكليف في سباق من أجل امتلاك نادي مانشستر يونايتد المتوج بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم 20 مرة.

وأفادت شبكة "بي بي سي"، أن الطرفين يستعدان لرفع العرضين الأوليين اللذين تقدما بهما سابقا، بعدما مُدِدَت المهلة النهائية المحددة الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش من يوم الاربعاء من قبل مصرف "راين" الاستثماري الأمريكي الذي يساعد في عملية بيع النادي، وذلك بعد التباس بشأن موعد المهلة القصوى.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أيضا، أن الشيخ جاسم وراتكليف حصلا على تمديد من أجل تقديم عرضيهما الجديدين، فيما أشارت "بي بي سي" إلى أنه لم يتم توضيح الموعد النهائي الجديد.

وكان الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، قدم منتصف شباط/فبراير الماضي عرضا أوليا للاستحواذ على "الشياطين الحمر"، على غرار مجموعة "إينيوس" للبيتروكيماويات برئاسة مالكها الملياردير راتكليف.

وذكرت وسائل إعلام إنكليزية عدة الأربعاء، أن العرضين الجديدين قد يتخطيان 5.7 مليار يورو، ما يعني أنه في حال تمت الموافقة على أحدهما، ستكون أكبر صفقة لشراء أي ناد عبر العالم في لعبة جماعية.

وكشف مصدر مقرب من الشيخ جاسم لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء، أن رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي "واثق" بأنه تقدم "بأفضل عرض للنادي، لأنصاره والمجتمع المحلي".

وختم "المراحل المقبلة تتعلق بالبائع ولا ننتظر جوابا سريعا".

ولم يصل أي من العرضين الأوليين إلى عتبة الستة مليارات جنيه إسترليني (7.2 مليار دولار) المحددة من قبل عائلة غلايزر الأمريكية المالكة للنادي منذ 2005، والتي تراجعت شعبيتها لدى الجماهير بشكل متزايد بعدما غاب الفريق عن ألقاب الدوري الممتاز منذ 2013 ولم يفز بأي لقب منذ 2017، قبل أن ينجح مؤخرا في فك صيامه من خلال تتويجه بلقب كأس الرابطة.

وكشف الشيخ جاسم سابقا أن العرض المقدم من قبله "يخطط لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء، سيسعى إلى وضع الجماهير في قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم مرة أخرى".

وأكد البيان على أن العرض سيكون خاليا تماما من الديون من خلال مؤسسة الشيخ جاسم، والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فريق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي.

ومن جهته، يمني راتكليف (70 عاماً) النفس بأن يستحوذ على فريق يشجعه منذ الصغر.

وولد راتكليف في فايلسوورث في مانشستر الكبرى، ويعتبر من أغنى البريطانيين حيث تُقدّر ثروته الصافية بنحو 15 مليار دولار، بعد نجاح شركته الكيماوية العالمية.

وكان راتكليف أقدم على محاولة فاشلة للاستحواذ على الغريم المحلي تشلسي الذي أشرف على عملية بيعه مصرف "راين" أيضا، وباعه مقابل 4.5 مليار دولار لصالح كونسورتيوم يقوده الأمريكي تود بويلي.

فرانس24/ أ ف ب

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