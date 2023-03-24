تصفيات كأس أوروبا 2024: فرنسا تكتسح هولندا 4-صفر بينها ثنائية القائد الجديد كيليان مبابي

كرة القدم

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مبابي سجل هدفين خلال فوز فرنسا على هولندا (4-صفر) في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

في أول مباراة لها منذ نهائي مونديال قطر 2022، حققت فرنسا فوزا كبيرا مساء الجمعة عندما اكتسحت هولندا بنتيجة 4-صفر في تصفيات كأس أوروبا 2024، سجل كيليان مبابي ثنائية سمحت له بتخطي رقم زميله السابق كريم بنزيمة.

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سجلت فرنسا أربعة أهداف نظيفة في مرمى ضيفتها هولندا، مساء الجمعة، في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 لكرة القدم، على ملعب إستاد دو فرانس قرب باريس.

وسجل قائد "الديوك" الجديد كيليان مبابي ثنائية في الدقيقتين 21 و80، ما سمح له بتخطي زميله السابق كريم بنزيمة في عدد الأهداف مع المنتخب (238 هدفا).

فرانس24

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