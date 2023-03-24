تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023: الجزائر تفوز على النيجر وتقترب من حسم التأهل مبكرا

كرة القدم

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فازت الجزائر على ضيفتها النيجر (2-1)، مساء الخميس، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية إلى نهائيات كأس الأمم 2023 المقرر إجراؤها في ساحل العاج مطلع 2024. وسجل رياض محرز هدف الفوز في الدقيقة 88، فيما تقدمت النيجر بهدف مباغت لدانيال سوساه في الدقيقة 38 قبل أن يسجل زميله عبد الرحيم الحسن بونكانو هدفا عكسيا في الدقيقة 54 إثر ضغط من بغداد بونجاح. وبالتالي، رفع "محاربو الصحراء" رصيدهم إلى 9 نقاط مقابل نقطتين للنيجر ونقطة يتيمة لأوغندا وتنزانيا قبل المواجهة بينهما الجمعة.

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سجل نجم وقائد المنتخب الجزائري لكرة القدم رياض محرز هدفا متأخرا منح فريقه فوزا صعبا، مساء الخميس، على النيجر 2-1 في مباراة أجريت على ملعب "نيلسون مانديلا" قرب العاصمة، في الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 في كرة القدم المقررة في ساحل العاج مطلع عام 2024.

سيطرت الجزائر على الشوط الأول من دون نجاعة، فيما استغل الضيوف أول فرصة بتسديدة ذكية مباغتة لدانيال سوساه هبطت فوق الحارس أنتوني ماندريا (38).

في الشوط الثاني، دفع المدرب جمال بلماضي بالمهاجمين بغداد بونجاح ومحمد أمين عمورة، تعويضا لأندي ديلور وهشام بوداوي، فأثمر خياره مبكرا بهدف التعادل عكسيا لعبد الرحيم الحسن بونكانو إثر ضغط من بونجاح (54).

كثف رجال بلماضي هجماتهم حتى جاء هدف الفرج عبر محرز مهاجم مانشستر سيتي (88)، ليرفع "محاربو الصحراء" رصيدهم إلى تسع نقاط كاملة في المجموعة السادسة مقابل نقطتين للنيجر، فيما تلتقي أوغندا وتنزانيا الجمعة ورصيدهما نقطة يتيمة.

انطباع جيد للوافدين الجدد إلى تشكيلة بلماضي

ترك الوافدون الجدد انطباعا جيدا لدى جمال بلماضي، على غرار ريان آيت نوري (21 عاما) مدافع ولفرهامبتون الإنكليزي، فارس شعيبي (20 عاما) لاعب وسط تولوز الفرنسي وبدر الدين بوعناني (18 عاما) مهاجم نيس الفرنسي.

وتبدو الفرصة مواتية أمام المنتخب الجزائري لحسم التأهل عندما تلتقي النيجر مجددا الإثنين في رادس بتونس التي اختارها الاتحاد النيجري أرضا بيتية لمبارياته، بسبب عدم اعتماد ملعب الجنرال سيني كونتشي بنيامي غير المطابق لمعايير الاتحاد الدولي للعبة.

من جانبه، خسر السودان أمام مضيفه الغابون 0-1 في فرانسفيل بهدف المدافع لويد بالون (71) في المجموعة التاسعة، فتصدر الفائز بسبع نقاط مقابل 4 لموريتانيا التي تلعب في وقت لاحق مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتجمد رصيد السودان، في المباراة الأولى لمدربه المغربي الزاكي بادو، عند 3 نقاط من 3 مباريات.

فرانس24/أ ف ب

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