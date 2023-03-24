ما هي أبرز الأرقام القياسية لرونالدو اللاعب الأكثر خوضا للمباريات الدولية في تاريخ كرة القدم؟

أرقام قياسية بعالم الكرة المستديرة

© أ ف ب/ أرشيف

عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده من الأرقام القياسية بإنجاز جديد بعد أن أصبح اللاعب الأكثر خوضا للمباريات الدولية. وشارك مهاجم النصر السعودي الخميس منتخب بلاده في المقابلة التي جمعته مع ليشتنشتاين في تصفيات بطولة أوروبا، وانتهت بفوز البرتغال 4-صفر.

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أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما جديدا إلى إنجازاته الكروية، وانفرد الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات بالرقم القياسي للاعبين الأكثر خوضا للمباريات الدولية في تاريخ كرة القدم، ويحتفظ مهاجم النصر السعودي بعدة أرقام قياسية سجلها منذ بداية مسيرته الرياضية في 2022.

في ما يلي أبرز الأرقام القياسية الخاصة بالمهاجم البرتغالي في عالم الكرة المستديرة:

أهدافه القياسية

-أفضل هداف في تاريخ المنتخبات: 120 هدفا

-أفضل هداف في تاريخ كأس أوروبا: 14

-أكثر عدد من الأهداف المسجلة في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا: 140 (باستثناء الدور التمهيدي)

-أكثر عدد من الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا: 17 موسم 2013-2014

-أفضل هداف في تاريخ كأس العالم للأندية: 7

-أفضل هداف في تاريخ نادي ريال مدريد الإسباني: 450

-اللاعب الوحيد الفائز بلقب الهداف في ثلاث من البطولات الخمس الكبرى: إنكلترا (2008) وإسبانيا (2011 و2014 و2015) وإيطاليا (2021).

-اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفا واحدا على الأقل في 10 نهائيات متتالية في المسابقات الدولية مع منتخب بلاده.

-اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفا واحدا على الأقل في خمس نسخ من كأس العالم.

-اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفا واحدا على الأقل في خمس نسخ لكأس أوروبا.

مشاركاته القياسية

-أكثر لاعب خوضا للمباريات في مسابقات الأندية الأوروبية: 197

-أكثر لاعب خوضا للمباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا: 183

-أكثر لاعب خوضا للمباريات مع المنتخب الوطني: 197

-أكثر لاعب خوضا لكأس أوروبا: 5 (يتساوى مع الحارس الإسباني إيكر كاسياس الذي لم يلعب أي مباراة عامي 2000 و2016)

- أكثر لاعب خوضا للمباريات في كأس أوروبا: 25

إنجازاته القياسية

-اللاعب الوحيد الفائز بلقب أفضل لاعب في ثلاث من البطولات الخمس الكبرى: إنكلترا (2007 و2008)، إسبانيا (2012 و2013 و2014 و2016) إيطاليا (2019).

-فاز بالكرة الذهبية خمس مرات (2008 و2013 و2014 و2016 و2017)

-نال الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا 4 مرات (2008 و2011 و2014 و2015)

فرانس24/ أ ف ب

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