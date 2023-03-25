تقارير إعلامية تفيد بأن القطري جاسم بن حمد قدم عرضا جديدا بستة مليارات دولار لشراء مانشستر يونايتد

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ذكرت تقارير إعلامية بريطانية السبت أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، المهتم منذ فبراير/شباط بشراء مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، قدم عرضا جديدا لشراء النادي مقابل خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.12 مليار دولار أمريكي). ويتنافس على شراء "المانيونايتد" شخصان آخران هما الملياردير البريطاني جيم راتكليف ورجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس.

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ذكرت تقارير إعلامية بريطانية السبت، أبرزها من شبكة سكاي نيوز، أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني - نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم - قدم عرضا جديدا لشراء نادي مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مقابل خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.12 مليار دولار أمريكي).

وأطلق الشيخ جاسم عرضه في فبراير/شباط الماضي، وكان متحدث باسمه قال إن العرض كان بدون اللجوء لأي قروض عبر مؤسسة "ناين تو" الخاصة بالشيخ جاسم.

كما أعلن رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس أيضا الخميس الماضي عن تقدمه بعرض لشراء النادي. وقال إنه مستعد لدفع قيمة تفوق القيمة الحالية للنادي الإنكليزي.

بدوره، تقدم الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الذي يشجع يونايتد منذ فترة طويلة ومؤسس شركة "إنيوس" للكيماويات، بعرض لشراء النادي المتوج بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم 20 مرة، الشهر الماضي.

وبدأت عائلة غليزر، المالكة ليونايتد، في نوفمبر/تشرين الثاني مناقشة خيارات للنادي، سواء بانضمام مستثمرين جدد أو بيعه بعد 17 عاما من شرائه. وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن البيع سيتجاوز على الأرجح أكبر صفقة رياضية تمت حتى الآن، وذلك مقابل 5.2 مليار دولار بما في ذلك الديون والاستثمارات المدفوعة لشراء نادي تشيلسي.

فرانس24/ رويترز

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