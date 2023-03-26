ثنائية رونالدو تقود البرتغال لسحق لوكسمبورغ وإيطاليا تحقق فوزها الأول

واصل كريستيانو رونالدو تحطيم رقمه القياسي وأحرز هدفين ليقود البرتغال للفوز بستة أهداف مقابل لا شيء على لوكسمبورغ، وهو الانتصار الثاني لها في أربعة أيام في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم الأحد، فيما حققت إيطاليا حاملة اللقب فوزها الأول بتفوقها على مضيفتها مالطا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

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عزز النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) رصيده من الأهداف الدولية، ورفعها إلى 122 في 198 مباراة، بتسجيله ثنائية خلال فوز منتخب بلاده الساحق على مضيفه لوكسمبورغ بسداسية نظيفة الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى النهائيات المقررة في ألمانيا صيف عام 2024.

وكان رونالدو سجل ثنائية أيضا في مرمى ليشتنشتاين في المباراة الأولى التي انتهت بفوز بلاده 4-صفر الخميس، في لقاء حطم فيه الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية، قبل أن يعززه مساء الأحد برفعه إلى 198 مباراة.

ورفع المنتخب البرتغالي، بطل أوروبا عام 2016، رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين في المجموعة العاشرة، ليضع نفسه على السكة الصحيحة لبلوغ النهائيات، لاسيما أن القرعة أوقعته ضمن مجموعة في متناوله، تضم أيضا البوسنة والهرسك وسلوفاكيا وأيسلندا، علما أن الأول والثاني يتأهل مباشرة إلى النهائيات.

وافتتح رونالدو التسجيل بعد مرور 9 دقائق، مستغلا تمريرة من نونو منديش.

وسرعان ما أضاف مهاجم تشيلسي بالإعارة جواو فيليكس الثاني بعد مرور ربع ساعة من كرة رأسية، إثر تمريرة متقنة من برناردو سيلفا.

وأضاف البرتغال هدفين آخرين في الشوط الأول عبر سيلفا (18) ثم رونالدو بتمريرة حاسمة من زميله السابق في مانشستر يونايتد الإنكليزي برونو فرنانديش (31). والهدف هو الحادي عشر لرونالدو في مرمى لوكسمبورغ في 11 مواجهة خاضها ضدها.

وفي الشوط الثاني، أضاف البديل أوتافيو الهدف الخامس (77)، ثم أهدر البديل الآخر رافايل لياو ركلة جزاء (85)، قبل أن يعوض ويختتم مهرجان الأهداف قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

إيطاليا تنطلق

وفي مباراة أخرى، هز ماتيو ريتيجي وماتيو بيسينا الشباك، لتفوز إيطاليا 2-صفر على مالطا، في المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024.

وتطلعت إيطاليا حاملة اللقب للعودة إلى المسار الصحيح، بعد الخسارة 2-1 أمام ضيفتها إنجلترا في بداية مشوارها في التصفيات يوم الخميس الماضي.

واحتاجت إيطاليا إلى ربع ساعة لتسجيل الهدف الأول، حين أفلت ريتيجي من الرقابة في أثناء تنفيذ ركلة ركنية، وسجل بضربة رأس، قبل أن يعزز بيسينا الفارق بعد تمريرة عرضية من إيمرسون في الدقيقة 27.

وكان فينشينزو غريفو قريبا من تسجيل الهدف الثالث، لكن حارس مالطا هنري بونيلو أنقذ تسديدته ببراعة.

وفازت إنكلترا بسهولة 2-صفر على أوكرانيا في وقت سابق اليوم، ليحكم فريق المدرب جاريث ساوثجيت قبضته على صدارة المجموعة.

فرانس24/ أ ف ب

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