رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يؤكد بأن كارلو أنشيلوتي هو الخيار الأول لتدريب منتخب "السيليساو"

مونديال قطر 2022

قال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريغيز إن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، هو الخيار الأول والجلي لتولي قيادة منتخب "السيليساو"، وخلافة تيتي الذي ترك منصبه بعد الخروج من دور الثمانية بكأس العالم 2022 أمام كرواتيا. وقال لوكالة رويترز إن "أنشيلوتي ليس المدرب المفضل للاعبين فقط، لكن يبدو أنه كذلك بين الجماهير". وتبدأ المحادثات مع المرشحين منتصف أبريل/نيسان بهدف الإعلان عن المدرب الجديد بنهاية مايو/أيار.

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قال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريغيز إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي (63 عاما)، مدرب ريال مدريد، سيكون الخيار الجلي لتولي قيادة المنتخب الأول إذا كان متاحا بنهاية الموسم الأوروبي. وأقر بأنه على رأس قائمة المرشحين لخلافة تيتي الذي رحل عن تدريب المنتخب البرازيلي بعد الخروج من دور الثمانية بكأس العالم 2022 أمام كرواتيا.

وقال رودريغيز في مقابلة حصرية مع رويترز: "يحظى أنشيلوتي باحترام جميع اللاعبين. ليس فقط رونالدو نازاريو أو فينيسيوس جونيور، وإنما كل من لعب تحت قيادته". وأضاف: "أحبه حقيقة لأمانته في طريقة عمله وعمله المتواصل. إنه غني عن التعريف. إنه مدرب بارع حقق الكثير من الإنجازات ونأمل أن يحقق المزيد".

وتابع قائلا إن "أنشيلوتي ليس المدرب المفضل للاعبين فقط، لكن يبدو أنه كذلك بين الجماهير. أينما ذهبت في البرازيل، في كل ملعب، هو أول من يسألني المشجعون عنه". وأضاف "إنهم يتحدثون عنه بحب، تقديرا للعمل المثالي الذي قام به في مسيرته. فلنكن على يقين بالله وننتظر الوقت المناسب وسنرى إذا ما كان بمقدورنا تحقيق ذلك في سعينا لتعيين مدرب جديد لمنتخب البرازيل".

لكن إيدنالدو رودريغيز شدد على أن الاتحاد البرازيلي لم يتواصل بصورة رسمية مع أنشيلوتي أو أي مدرب آخر حتى الآن، وإن المحادثات مع المرشحين ستبدأ منتصف أبريل/نيسان بهدف الإعلان عن المدرب الجديد بنهاية مايو/أيار.

وكان أنشيلوتي أحد محاور حديث لاعبي المنتخب البرازيلي على مدار الأيام الماضية قبل الخسارة 2-1 أمام المغرب وديا الليلة الماضية، إذ أثنى عدد من اللاعبين بينهم فينيسيوس جونيور وإيدرسون ورودريغو وكاسيميرو على المدرب الإيطالي.

وتبرز من بين الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب البرازيلي إلى جوار أنشيلوتي، البرتغاليان جوزيه مورينيو مدرب روما وجورجي جيسوس مدرب فناربخشه. من جانبه، يأتي فرناندو دينيز مدرب فلومينيزي على رأس قائمة المدربين البرازيليين المرشحين لتولي المسؤولية.

فرانس24/ رويترز

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