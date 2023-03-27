الجزائر يحجز مقعدا في نهائيات أمم أفريقيا بعد الفوز على النيجر بهدف نظيف

حجز منتخب الجزائر مقعدا له في نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج العام المقبل، عقب فوزه الإثنين على منتخب النيجر بهدف دون رد في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة لتصفيات القارة الأفريقية. وسجل مهاجم السد القطري بغداد بونجاح هدف المباراة الوحيد بعد مرور خمس دقائق. وبهذا الفوز رفعت الجزائر رصيدها إلى 12 نقطة من أربع مباريات في المجموعة السادسة بفارق ثماني نقاط عن تنزانيا صاحبة المركز الثاني.

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سجل بغداد بونجاح هدف المباراة الوحيد بعد مرور 5 دقائق فقط، لتفوز الجزائر 1-صفر على النيجر في تونس، وتتأهل رسميا لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج العام المقبل.

وبهذا الفوز، رفعت الجزائر رصيدها إلى 12 نقطة من 4 مباريات في المجموعة السادسة، بفارق 8 نقاط عن تنزانيا صاحبة المركز الثاني. وتأتي النيجر في المركز الثالث بنقطتين، بينما تتذيل أوغندا الترتيب بنقطة واحدة.

وسيفيد هذا التأهل المبكر جمال بلماضي مدرب الجزائر، الذي سيفتح الباب أمام تجربة عناصر جديدة مع المنتخب خلال الجولتين المتبقيتين.

وقال بلماضي للصحفيين: "سعيد بالتأهل قبل جولتين من انتهاء التصفيات، وهذا يدل على نجاح العمل الذي نقوم به على مستوى الجهاز الفني واللاعبين واتحاد كرة القدم".

وعن العناصر الجديدة التي شاركت، قال بلماضي: "حاولنا منح الفرصة للاعبين الجدد والشباب، الانطباع الأولي الذي خرجنا به أنهم كانوا في مستوى التطلعات".

ويشير بلماضي إلى ريان آيت نوري وكيفن قيطون وجوين حجام وفارس شايبي وبدر الدين بوعناني.

وتابع: "نؤمن بثقافة الفوز لا غير، وسنلعب الجولتين المتبقيتين أمام المضيف الأوغندي والزائر التنزاني من أجل الانتصار دون سواه، رغم أننا تأهلنا مسبقا".

ووجه بلماضي الشكر لأنصار المنتخب الجزائري، قائلا: "أشكر الجمهور الجزائري الذي سافر إلى تونس في شهر رمضان، وأبى إلا أن يقدم لنا الدعم المعنوي القوي".

وأقيمت المباراة في تونس العاصمة، بعد رفض الاتحاد الأفريقي (الكاف) إقرار اللعب في النيجر.

ودخل لاعبو المنتخب الجزائري المباراة بقوة، وافتتحوا التسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق بونجاح بعد تمريرة طويلة من رامي بن سبعيني نحو القائد رياض محرز، الذي حول الكرة بشكل رائع نحو مهاجم السد القطري ليضعها في الشباك.

واستمرت هيمنة منتخب الجزائر، ليهدر أكثر من فرصة في الشوط الأول.

ولعب منتخب النيجر بحذر حتى الدقيقة 30، حين شن هجمة سريعة، لكن بونجاح عاد بسرعة وأبعد الخطر في آخر لحظة من أمام الحارس مصطفى زغبة.

وواصل منتخب النيجر محاولاته، لتصل الكرة إلى مامادو سابو، الذي توغل وسدد كرة اصطدمت في قدم بن سبعيني وأبدلت مسارها، غير أن الحارس زغبة تدخل ببراعة وأبعد الكرة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 54 من الشوط الثاني، قام بونجاح بعمل رائع على الجهة اليمنى من الهجوم، ومرر الكرة نحو فارس شايبي الذي سجل الهدف الثاني، غير أن الحكم المالي ألغاه بسبب التسلل.

كما كاد بونجاح أن يباغت حارس النيجر في الدقيقة 60 بتسديدة من مسافة بعيدة أبعدها بصعوبة عن مرماه.

ومنح الحكم المالي في الدقيقة 76 فرصة للاعبين للإفطار وتناول الماء والتمر، قبل استئناف اللعب من جديد.

وحاول البديل محمد أمين عمورة إضافة الثاني في الدقائق الأخيرة دون جدوى.

فرانس 24/ أ ف ب

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