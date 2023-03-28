الشرطة الإسبانية تعتقل عاملا في فندق بسبب تعليقاته العنصرية تجاه منتخب المغرب

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لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون بهدف الفوز في مرمى البرازيل (2-1) في مباراة دولية ودية في طنجة في 25 آذار/مارس 2023.

أوقفت الشرطة الإسبانية عاملا في أحد فنادق مدريد، وذلك بعد نشره لتعليقات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المنتخب المغربي لكرة القدم الذي كان يقيم في الفندق نفسه. فيما أفادت وسائل الإعلام أن العامل حذف لاحقا المنشورات من حسابه على إنستاغرام واعتذر قبل القبض عليه.

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أفادت متحدثة باسم شرطة بلدية مدريد أن مواطنا إسبانيا يبلغ 27 عاما أوقف في أحد فنادق العاصمة الإسبانية قرابة منتصف ليل الأحد، وإنه يواجه اتهامات محتملة بارتكاب جرائم كراهية وذلك بعد نشره لتعليقات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المنتخب المغربي لكرة القدم.

ومن دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل، أضافت أنه تم إرسال الشرطة بعد شكوى من مديري الفندق بشأن التعليقات العنصرية المنشورة على الإنترنت.

هذا، وكانت وسائل إعلام إسبانية قد نشرت صورا زعمت أن الرجل نشرها في حسابه على إنستاغرام، تُظهر عددا من أعضاء المنتخب المغربي، رابع مونديال قطر 2022، في غرفة الطعام بالفندق مصحوبة بتعليقات عنصرية.

وكشفت وسائل الإعلام أن العامل حذف لاحقا المنشورات من حسابه على إنستاغرام واعتذر قبل أن يتم القبض عليه.

وإلى ذلك، كانت قد أثارت التقارير حول المنشورات غضبا كبيرا في المغرب، الذي انضم في وقت سابق من الشهر الحالي إلى كل من إسبانيا والبرتغال في ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.

ويُذكر أن بعد فوزه الودي التاريخي على البرازيل 2-1 السبت في طنجة، سيواجه المغرب البيرو في مباراة ودية أخرى الثلاثاء على ملعب "واندا متروبوليتانو" الخاص بنادي العاصمة الإسباني أتلتيكو مدريد.

فرانس24/أ ف ب

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