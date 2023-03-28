المغرب يتعادل سلبيا مع بيرو في مباراة ودية بالعاصمة الإسبانية مدريد

© أ ف ب

لاعبو المنتخب المغربي والبيرو لكرة القدم خلال المباراة الودية في ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد، 28 آذار/ مارس 2023.

تعادل المنتخب المغربي لكرة القدم أمام نظيره البيروفي دون أهداف في مباراة جمعتهما الثلاثاء في ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد. وشهدت المباراة طرد المغربي سفيان بوفال وكارلوس زامبرانو مدافع بيرو لتبادل الضرب. وفاز المغرب 2-1 على البرازيل وديا يوم السبت الماضي، ليصبح أول منتخب عربي يهزم البرازيل بعد 26 فوزا متتاليا لأبطال العالم خمس مرات على المنتخبات العربية.

إعلان اقرأ المزيد

تعادل منتخب المغرب لكرة القدم دون أهداف مع منتخب بيرو في مباراة ودية الثلاثاء أقيمت في مدريد، شهدت طرد المغربي سفيان بوفال وكارلوس زامبرانو مدافع بيرو لتبادل الضرب.

وانتظر منتخب المغرب 17 دقيقة ليشكل أول تهديد من تسديدة زكريا أبو خلال مرت جانبا، قبل أن يمرر نصير مزراوي الكرة نحو يوسف نصيري الذي سدد بخارج القدم، لكن الحارس والقائد بيدرو جاليسي أبعدها لركنية.

وتراجع الأداء حتى تبادل لاعبو منتخب المغرب الكرة في الدقيقة 37، لتصل لحكيم زياش الذي سددها فوق العارضة بقليل.

وعاد زياش ليسدد بقوة في الدقيقة 73 كرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وشهدت الدقيقة 78 طرد البديل سفيان بوفال وكارلوس زامبرانو مدافع بيرو بعد أن تبادلا الضرب.

وحاول المغرب الضغط على منتخب بيرو بعد القيام بعدة تغييرات هجومية، لكن النتيجة ظلت على حالها.

وفاز المغرب 2-1 على البرازيل وديا يوم السبت الماضي، ليصبح أول منتخب عربي يهزم البرازيل بعد 26 فوزا متتاليا لأبطال العالم 5 مرات على المنتخبات العربية، ومنها الانتصار مرتين على منتخب "أسود الأطلس"، بنتيجة 2-صفر وديا في 1997 وبنتيجة 3-صفر في كأس العالم 1998.

فرانس 24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك