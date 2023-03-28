قبل مواجهة المغرب وديا... لاعبو بيرو يشتبكون مع الشرطة الإسبانية ويصيبون ضابطا في عينه

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عناصر من الشرطة الإسبانية أمام ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد

قالت متحدثة باسم الشرطة البيروفية الثلاثاء إن عناصر من الشرطة الإسبانية اشتبكوا مع لاعبي منتخب بيرو لكرة القدم واحتجزوا حارسه قبل أن يطلقوا سراحه. فيما أصاب "أحد اللاعبين ضابطا في عينه". وينتظر أن يواجه المنتخب البيروفي نظيره المغربي في مباراة ودية بالعاصمة مدريد. من جانبها طلبت حكومة بيرو "توضيحا" لما حدث من "الجهات المعنية".

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أعلنت الشرطة البيروفية الثلاثاء أن عناصر من الشرطة الإسبانية اشتبكوا مع لاعبي منتخب بيرو لكرة القدم أمام فندقهم في مدريد.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن عناصر الأمن الإسبانية احتجزت حارس منتخب بيرو موضحة أن المشاجرة وقعت عندما وصل المنتخب إلى الفندق في مدريد مساء الإثنين حيث انتظرهم نحو 300 مشجع.

يتواجد منتخب بيرو في العاصمة الإسبانية لخوض مباراة ودية أمام المغرب مساء الثلاثاء على ملعب متروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد.

وقالت المتحدثة "حاول المشجعون الوصول إلى اللاعبين ودخلت الشرطة بين الجماهير واللاعبين لتفادي حدوث تدافع".

وتابعت من دون أن تذكر اسم اللاعب "أصاب أحد اللاعبين ضابطا في عينه. ثم تم اعتقال اللاعب ونقله إلى مركز للشرطة".

وقالت وزارة خارجية بيرو في تغريدة على تويتر إن اللاعب المحتجز هو حارس المرمى بيدرو غاييسي الذي أطلق سراحه من دون توجيه اتهامات إليه.

وأضافت أن الحكومة البيروفية طلبت "توضيحا" لما حدث من "الجهات المعنية".

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ضباط يدفعون الحشود المتجمعة خارج الفندق.

ومن بين اللاعبين الذين يمكن رؤيتهم وسط الحشد غاييسي وزميله حارس المرمى خوسيه كارفايو بالإضافة إلى لاعب الوسط يوشيمار يوتن.

ووفق وسائل إعلام إسبانية فإن بعض الضباط لم يتعرفوا على لاعبي بيرو وخلطوا بينهم وبين المشجعين.

وشهدت إقامة المنتخب المغربي في مدريد إلقاء القبض يوم الأحد على موظف إسباني يبلغ 27 عاما في الفندق الذي يقيمون فيه، لمزاعم توجيهه إساءات عنصرية لأعضاء "الأسود الثلاثة" على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويخوض المغرب المباراة بعد ثلاثة أيام من تغلبه على البرازيل 2-1 في مباراة ودية في طنجة، كانت الأولى له منذ أدائه المذهل في مونديال قطر 2022 عندما بلغ نصف النهائي في إنجاز تاريخي إفريقي وعربي.

فرانس24/ أ ف ب

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