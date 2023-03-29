ميسي يتجاوز حاجز 100 هدف مع الأرجنتين مضيفا إنجازا جديدا لرصيده

كرة القدم

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حقق النجم ليونيل ميسي إنجازا جديدا في مسيرته الرياضية بتجاوز حاجز المئة هدف مع الأرجنتين بطلة العالم عندما سجل الثلاثاء، ثلاثة أهداف في الفوز 7-صفرعلى كوراساو في مباراة ودية لكرة القدم.

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خلال مباراة ودية لكرة القدم الثلاثاء، تمكن ليونيل ميسي من تجاوز حاجز مئة هدف مع الأرجنتين بطلة العالم عندما أحرز ثلاثة أهداف في الفوز 7-صفر على كوراساو.

وسجل هداف الأرجنتين عبر العصور الهدف رقم مئة عندما افتتح التسجيل بتسديدة منخفضة بعد 20 دقيقة.

وقال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين للصحافيين: "لن نتوقف عن الاحتفال مطلقا، وأعتقد أن هذا طبيعي وعن جدارة".

وأضاف: "أتمنى أن تكون هناك المزيد (من أهداف ميسي)، فهو يستحق كل المديح، ومن الرائع أن هذه الأهداف جاءت على الأراضي الأرجنتينية، فهذا يجعلها استثنائية".

من جهته عزز نيكولاس جونزاليز من تفوق صاحبة الأرض، قبل أن يضيف ميسي هدفه الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 33. وبعد ذلك بدقيقتين صنع ميسي الهدف الرابع لزميله إنزو فرنانديز.

وأكمل اللاعب البالغ عمره 35 عاما الثلاثية قبل ثماني دقائق من الاستراحة ليصل إلى 102 هدف.

وهز البديل أنخيل دي ماريا الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 78، ثم اختتم جونزالو مونتيل، الذي أحرز ركلة الترجيح الحاسمة أمام فرنسا في نهائي كأس العالم، الأهداف في الدقيقة 87.

فرانس24/ رويترز

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