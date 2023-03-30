كرة القدم: هيرفي رونار يعين مدربا لسيدات فرنسا بعد استقالته من تدريب السعودية

كرة القدم

أ ف ب

تم تعيين هيرفي رونار مدربا لسيدات فرنسا في كرة القدم، عقب إقالة المدربة كورين دياكر، وفق ما أعلنه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الخميس. وهذا بعد يومين من استقالته من تدريب المنتخب السعودي. وتولى رونار قيادة المنتخب الأخضر في 2019، وقاده إلى كأس العالم 2022، حيث حقق معه فوزا تاريخيا على الأرجنتين في هذا العرس الكروي بدور المجموعات.

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بعد استقالته قبل يومين من تدريب المنتخب السعودي، يعين المدرب الفرنسي هيرفي رونار مدربا لمنتخب بلاده للسيدات، وفق ما أعلنه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الخميس، حتى آب/أغسطس 2024، خلفا للمدربة المقالة كورين دياكر.

وتولى رونار قيادة "الأخضر" السعودي في العام 2019، وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية. كما حقق معه فوزا تاريخيا على الأرجنتين في دور المجموعات بمونديال قطر.

ويأتي تعيين رونار الفائز بكأس أمم أفريقيا مرتين مع زامبيا وساحل العاج، قبل أقل من أربعة أشهر من انطلاق نهائيات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، والتي ستخوض سيدات فرنسا غمارها بين تموز/يوليو وآب/أغسطس المقبلين.

فرانس24/ أ ف ب

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