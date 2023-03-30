مرسيليا قد يحرم من خدمات لاعب الوسط المغربي أوناحي "حتى نهاية الموسم"

كرة القدم

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قد يحرم نادي مرسيليا من خدمات لاعب الوسط المغربي عز الدين أوناحي بسبب إصابة تعرض لها خلال المقابلة التي جمعت أسود الأطلس بالبرازيل، وفاز فيها المغرب بهدفين مقابل هدف واحد. وقال مدرب الفريق الكرواتي إيغور تودور متأسفا إنه "من المحتمل أن يغيب حتى نهاية الموسم".

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"من المحتمل أن يغيب حتى نهاية الموسم"، بسبب إصابة في القدم اللاعب المغربي عز الدين أوناحي، الذي يلعب في مرسيليا، حسب ما أعلنه الخميس مدرب النادي الكرواتي إيغور تودور.

وقال تودور خلال مؤتمر صحافي: "للأسف، هناك هذا النبأ السيئ. سيخضع لجراحة ومن المحتمل أن يغيب حتى نهاية الموسم".

وتعرض أوناحي للإصابة مع المغرب في المباراة الودية التي فاز بها منتخب بلاده على البرازيل 2-1 السبت الماضي.

ووفقا صحيفة "ليكيب" وإذاعة راديو مونتي كارلو، فهو يعاني من كسر في إصبع قدمه.

وقال تودور: "إنها أخبار سيئة أولا بالنسبة له، ولكن بالنسبة لنا جميعا أيضا. كنا نأمل أن نحصل على مساهمته في نهاية الموسم. لقد قدم نصف ساعة جيدة في المباراة الأخيرة ضد رينس. للأسف، الأمر على هذا النحو".

وتألق أوناحي في مونديال قطر 2022 عندما ساهم في قيادة بلاده إلى نصف النهائي في إنجاز أفريقي وعربي، لينتقل إلى مرسيليا مطلع العام في سوق الانتقالات الشتوية قادما من أنجيه.

فرانس24/أ ف ب

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