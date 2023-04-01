دوري أبطال أفريقيا: الرجاء ينهي دور المجموعات متصدرا والزمالك يغادر المنافسة رغم فوزه على المريخ

كرة القدم

تصدّر فريق الرجاء الرياضي المغربي مجموعته الثالثة إثر فوزه مرة أخرى الجمعة على ضيفه سيمبا التنزاني ضمن مرحلة مجموعات منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. من جهة أخرى، ورغم فوزه المثير على المريخ السوداني، غادر الزمالك المصري المسابقة القارية برصيد 7 نقاط في المركز الثالث ضمن منافسات المجموعة الرابعة. ويختتم دور المجموعات السبت بإقامة خمس مباريات، أبرزها تلك التي يرتقب أن تجمع الأهلي المصري وضيفه الهلال السوداني لحسم بطاقة التأهل الأخيرة.

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انتصر فريق الرجاء الرياضي المغربي الجمعة على ضيفه سيمبا التنزاني بنتيجة 3-1، بينما أنهى الزمالك المصري مشاركته بفوز مثير على المريخ السوداني 4-3 ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكرر الرجاء البيضاوي فوزه على سيمبا في مباراة احتضنها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليحقق بذلك فوزه الخامس في ست مباريات،

بذلك، يكون الفريق البيضاوي قد أنهى دور المجموعات في ريادة مجموعته الثالثة برصيد 16 نقطة، وهو الأكثر حصدا للنقاط من بين المتأهلين إلى ربع النهائي، وجاء سيمبا ثانيا برصيد 9 نقاط، متبوعا بحوريا الغيني الذي رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث غداة فوزه على فايبرز الأوغندي بهدفين نظيفين، وحل الأخير في ذيل الترتيب بنقطتين.

وواصل فريق المدرب التونسي منذر الكبير الأداء الهجومي القوي كعادته، حيث يعتبر الفريق الأخضر صاحب الخط الهجومي الأقوى برصيد 17 هدفا، ومن بين الأقوى دفاعيا إذ اهتزت شباكه ثلاث مرات.

وضغط لاعبو الرجاء منذ البداية، إذ حاولوا اختراق الدفاع التنزاني المنظم، وصدت العارضة رأسية المخضرم عبد الإله الحافيظي.

وواصل الرجاء سيطرته وفرصه المتعددة من دون الوصول إلى مرمى الحارس أنس الزنيتي، فيما اعتمد الفريق الضيف على المرتدات السريعة، وتمكن الزامبي كلاتوس شاما من الوصول إلى الشباك المغربية، لكن الحكم أحمد هيرالال من موريشيوس ألغى هدفه لوجود خطأ ضد الزنيتي.

وقبل نهاية الشوط الأول، انفجرت المدرجات بعدما تمكن حمزة خابا من افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض من تسديدة زاحفة قوية إثر تحضير بالرأس من الجزائري يسري بوزوق.

ولم تكد تمضي ثلاث دقائق على انطلاق الشوط الثاني، حتى أدرك الضيوف التعادل عندما أرسل مازاميرو ياسين كرة طويلة أخطأ المدافع محمد زريدة في السيطرة عليها لتصل إلى الكونغولي الديمقراطي جان باليكي، فسددها إلى الشباك مستغلا تقدم الحارس الزنيتي عن مرماه.

وحافظ المغاربة على إيقاعهم الهجومي برغم التعادل، واحتسب الحكم ركلة جزاء إثر خطأ على زكريا الهبطي، نجح خابا في تنفيذها مانحا الرجاء التقدم مجددا.

وأكد البديل محمد بولاكسوت تفوق الرجاء مسجلا الهدف الثالث من تسديدة قوية إثر تمريرة من الجزائري عبد الرؤوف بن غيث.

وفي المباراة الثانية سجل هدفي حوريا الغيني ياخويا باري وسوري تراوري.

وداع رغم الفوز

من جهة أخرى، ودع الزمالك المصري المسابقة القارية بفوز مثير على المريخ السوداني 4-3 الجمعة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

واعتبر اللقاء تحصيل حاصل للفريقين اللذين ودعا المنافسات باكرا، حيث رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، فيما يقبع المريخ في قاع الترتيب مع 5 نقاط.

ويلتقي السبت الترجي التونسي مع ضيفه ووصيفه الشباب الرياضي بلوزداد الجزائري على ملعب حمادي العقربي، حيث يتصارعان لنيل صدارة المجموعة.

ويمتلك فريق "باب سويقة" عشر نقاط أمام بلوزداد صاحب النقاط التسع حيث كانا قد ضمنا التأهل عن المجموعة الرابعة "العربية".

تقدم الزمالك بهدفين في غضون ثلاث دقائق بعد تمريرة من المغربي أحمد بلحاج للخالي من الرقابة مصطفى شلبي لينفرد ويسدد داخل الشباك على يسار الحارس محمد المصطفى في الدقيقة الأولى، ليعود بلحاج ويمرر كرة إلى ناصر منسي سددها على يمين الحارس.

وسجل رمضان عجب هدف تقليص الفارق للمريخ إلى يسار الحارس محمد صبحي في الدقيقة السابعة.

ومع بداية الشوط الثاني عادل المريخ النتيجة عبر البديل الجوزلي نوح، قبل أن يتقدم بهدف رأسي للبرازيلي باولو سيرجيو، لينتفض الزمالك ويدرك التعادل بعد عرضية عبدالله جمعة ورأسية من منسي، قبل أن يسجل الأخير هدفه الثالث الشخصي والرابع لفريقه في الدقائق القاتلة بعد تمريرة من البديل عبدالله محمد.

ويختتم دور المجموعات السبت بإقامة خمس مباريات، أبرزها تلك التي يرتقب أن تجمع الأهلي المصري وضيفه الهلال السوداني لحسم بطاقة التأهل الأخيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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