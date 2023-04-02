دوري أبطال أفريقيا: الأهلي المصري إلى ربع النهائي بعد تغلبه على الهلال السوداني 3-صفر

كرة القدم

لاعب الأهلي المصري حسين الشحات في مواجهة لاعب الهلال محمد سعيد خلال مباراة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا. مصر في 1 أبريل/نيسان 2023.

تأهل الأهلي المصري إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تغلبه السبت على جاره الهلال السوداني بنتيجة 3-صفر، أمام نحو 50 ألف متفرج فوق أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. وثأر الأهلي لخسارته أمام الهلال ذهابا صفر-1 حيث كان بحاجة للفوز بهدف وحيد أو بفارق هدفين في حال اهتزت شباكه، لكنه أكرم وفادة ضيفه بالثلاثية.

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تغلب نادي الأهلي المصري على جاره الهلال السوداني بنتيجة 3-صفر السبت على استاد القاهرة الدولي أمام نحو 50 ألف متفرج، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، ليحجز البطاقة الأخيرة إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجّل محمود عبد المنعم كهربا (25) والبديل حسين الشحات (64 و81) الأهداف. وجرّد الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (10) ووصيف بطل النسخة الأخيرة، ضيفه الهلال من المركز الثاني للمجموعة بفارق المواجهتين المباشرين بعدما تساويا نقاطا برصيد 10 لكل منهما، فلحق بماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بطل المجموعة الذي تغلب على كوتون سبور الكاميروني 2-1.

وثأر الأهلي لخسارته أمام الهلال ذهابا صفر-1 على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في أم درمان، حيث كان بحاجة للفوز بهدف وحيد أو بفارق هدفين في حال اهتزت شباكه اليوم لكنه ضرب بالثلاثية. ودفع الهلال غاليا ثمن إهدار لاعبه الدولي أطهر الطاهر ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع في المباراة ضد ضيفه ماميلودي صنداونز (1-1) في الجولة الخامسة، كانت كفيلة بحسم الأمور قبل مواجهة النادي القاهري.

سيطرة أهلاوية على وسط الملعب

وسيطر الأهلي على وسط الملعب وقام بمحاولات هجومية متكررة في مواجهة التكتل الدفاعي للاعبي الهلال. وفي الدقيقة الثامنة مرّر مروان عطية في عمق دفاع الهلال وصلت لكهربا على حدود منطقة الجزاء سددها مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن للحارس العاجي يوسف فوفانا، ثم تمريرة أخرى من الجنوب أفريقي بيرسي تاو (9) تصل كهربا داخل منطقة الجزاء، سددها مرت بجوار القائم الأيسر لفوفانا.

وواصل لاعبو الأهلي سيطرتهم وخطورتهم على مرمى الضيوف ومن تمريرة لأحمد عبد القادر إلى كهربا راوغ السنغالي عثمان ضيوف، وسدد الكرة مقوسة سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى فوفونا (25). وكادت تسديد مروان عطية من خارج منطقة الجزاء (28) تسفر عن هدف ثان لأصحاب الأرض، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

ومع مضي الوقت، تخلى لاعبو الهلال عن تراجعهم الدفاعي وانطلق ياسر المزمل من ناحية اليمين ومرر كرة عرضية سددها محمد عبد الرحمن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي. وحاول لاعبو الهلال العودة في النتيجة مع بداية الشوط الثاني، حيث سدد الكونغولي فابريس من داخل منطقة الجزاء (53) سيطر عليها الشناوي. ورد مروان عطية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (55) اصطدمت بيد الحارس وترتد من القائم الأيمن ومرت على خط المرمى وأبعدها فوفونا من أمام كهربا إلى ركنية ، لتضيع فرص هدف مؤكد للأهلي.

في الدقيقة 64 اخترق تاو دفاع الهلال من ناحية اليمين ومرر كرة بينية في عمق دفاع الهلال للخالي من الرقابة حسين الشحات سددها اصطدمت بالحارس وسكنت الشباك، وعاد الشحات بهدف ثان له وثالث للأهلي (81) مستغلا تمريرة عطية العرضية في عمق دفاع الهلال، راوغ محمد سعيد أحمد، وسدد داخل الشباك على يسار فوفانا.

الوداد يثأر من شبيبة القبائل

من جهة أخرى، ثأر الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب من ضيفه شبيبة القبائل الجزائري وألحق به خسارة قاسية 3-صفر على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، لينتزع صدارة المجموعة الأولى. وسجّل ثلاثية الوداد السنغالي بولي سامبو (41 و51) وزهير المترجي (87).

وبذلك رفع الوداد رصيده إلى 13 نقطة مقابل 10 نقاط لشبيبة القبائل الثاني، بعدما ضمن الفريقان سابقا التأهل للدور ربع النهائي، ويأتي بترو اتلتيكو الأنغولي ثالثا بسبع نقاط بعد تغلّبه على فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية 1-صفر، وتذيّل فيتا المجموعة بأربع نقاط.

أما في المجموعة الرابعة العربية، فقد حسم الترجي التونسي الصدارة لمصلحته بعد تعادله مع ضيفه الشباب الرياضي بلوزداد الجزائري سلبا على ملعب حمادي العقربي في رادس. وحافظ الترجي على الصدارة برصيد 11 نقطة، أمام بلوزداد صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط. ويأتي الزمالك المصري ثالثا بسبع نقاط والمريخ السوداني رابعا بخمس نقاط.

والأربعاء القادم، ستقام قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

فرانس24/ أ ف ب

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