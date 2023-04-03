كرة القدم-الدوري الفرنسي: باريس سان جرمان يسقط أمام ليون ليتابع هدر النقاط بخسارة ثانية تواليا

كرة القدم

مهاجم وقائد فريق ليون ألكسندر لاكازيت يسعى لتخطي مدافع باريس سان جرمان باتشيابو خلال مباراة بالدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برينس، في 2 أبريل/نيسان 2023.

سجل باريس سان جرمان متصدر الدور الفرنسي لكرة القدم خسارة ثانية تواليا وعلى أرضه بسقوطه مساء الأحد أمام أولمبيك ليون في المرحلة 29 بنتيجة صفر-1، ليواصل في الوقت ذاته هدر النقاط إذ بات الفارق بينه وبين ملاحقه الجديد، نادي لانس، ست نقاط. وسجل هدف ليون المهاجم الشاب برادلي باركولا (20 عاما) في الدقيقة 56، فيما أضاع زميله ألكسندر لاكازيت ركلة جزاء في الدقيقة 39.

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تابع باريس سان جرمان المتصدر نتائجه المخيبة وهدر النقاط في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد سقوطه للمباراة الثانية تواليا على أرضه، وهذه المرة أمام ليون صفر-1 الأحد في المرحلة 29.

وكان الفريق الباريسي الذي مُني بخسارته الخامسة هذا الموسم، قد سقط أمام رين صفر-2 في "بارك دي برينس" خلال المرحلة الماضية قبل التوقف الدولي، ليتجمد رصيده عند 66 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن وصيفه الجديد لانس.

بدأ ليون مدافعا، إلا أنه تخلى عن حذره ليحصل على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما على ألكسندر لاكازيت (39) الذي نفذها بنفسه وأهدرها (39). في المقابل، بحث باريس سان جرمان عن العمق على غرار تحرك البرتغالي نونو منديش إذ اصطدمت بالكرة بيد مدافع ليون الكرواتي ديجان لوفرن داخل المنطقة من دون أن يحتسب الحكم ركلة جزاء (45+2).

وعوض ليون ركلة الجزاء المهدورة بلعبة جماعية بدأها المدافع البرازيلي تياغو منديش إلى سايل كومبيدي داخل المنطقة على الجهة اليمنى ومنه عرضية أرضية مرت أمام المرمى ووصلت إلى البديل المهاجم الشاب ابن الـ20 عاما برادلي باركولا، فتابعها الأخير عكسية في الشباك (56) في رابع أهدافه في 19 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم.

وبهذا الفوز، تقدم ليون للمركز التاسع مع 44 نقطة.

وللمرة الثانية تواليا تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصافرات الاستهجان من قبل بعض جماهير "بارك دي برانس" خلال المباراة. وأثناء الإعلان عبر مكبر الصوت عن تشكيلة الفريق، أطلقت بعض الجماهير صافرات الاستهجان عند ذكر ميسي. كما تعرض صاحب القميص رقم 30 لإطلاق صافرات من قبل المتفرجين الذين تواجدوا في المدرجات قبل ساعة من صافرة البداية.

وخلال موسمين، خاض ميسي مع باريس سان جرمان 67 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 29 هدفا.

فرانس24/ أ ف ب

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