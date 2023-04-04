سويسرا تستضيف نهائيات كأس أوروبا للسيدات عام 2025

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ستحظى سويسرا بشرف استضافة كأس أوروبا للسيدات عام 2025، حسب ما أعلنت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء. وتفوق الملف السويسري على منافسيه الفرنسي والبولندي وملف دول شمال أوروبا (الدانمارك وفنلندا والنرويج والسويد). وهي المرة الأولى التي تحظى فيها سويسرا باستضافة بطولة أوروبية للسيدات على أراضيها.

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عقب اجتماعها في العاصمة البرتغالية لشبونة، أعلنت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء، منح سويسرا شرف استضافة كأس أوروبا للسيدات عام 2025.

وتفوقت سويسرا على ملفات فرنسا والرباعي المكون من دول الشمال (الدانمارك وفنلندا والنرويج والسويد) وبولندا.

وستشارك 16 دولة في المسابقة التي ستقام في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2025 في مدن بازل وبرن وجنيف وزيوريخ وسانت غال وسيون ولوسيرن وتون حسب بيان صحفي للاتحاد السويسري للعبة.

وهي المرة الثانية التي يتم فيها اختيار سويسرا لاستضافة مسابقة قارية كبرى بعد كأس أوروبا 2008 للرجال التي نظمتها مشاركة مع النمسا.

ولم يسبق لسويسرا استضافة بطولة أوروبية للسيدات على أراضيها، على عكس النرويج (1987، 1997 مع السويد)، الدانمارك (1991)، فنلندا (2009) والسويد (2013).

وفي الوقت الذي كانت فيه الدول الاسكندنافية الأربعة حيث تحظى الكرة النسائية بشعبية كبيرة، هي المرشحة، إلا أن سويسرا استفادت بلا شك من مكانتها المركزية في القارة.

وكشفت مديرة كرة القدم النسائية في الاتحاد السويسري للعبة والمسؤولة عن مشروع الترشيح ماريون دوب في بيان صحفي "يجب أن تكون بطولتنا احتفالا لمدة أربعة أسابيع لجميع سويسرا وكذلك بالنسبة للبلدان المجاورة بفضل موقعنا في قلب أوروبا".

فرانس24/ أ ف ب

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